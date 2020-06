Fase 3: riaprono discoteche, centri benessere e sale scommesse

Nuova ordinanza del governatore Toma che aggiorna le linee guida sulla ripresa delle attività produttive ed economiche

CAMPOBASSO. Via libera alla ripartenza di altre attività nella Fase 3 dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Ecco che si allunga la lista delle riaperture. Con propria ordinanza, n.36 di oggi 21 giugno, il governatore del Molise ha aggiornato le linee guida sulla ripresa delle attività produttive ed economiche consentendo a discoteche, centri benessere, sale scommesse, e non solo, di tornare operativi.

L’ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà in vigore fino al 31 luglio.

SCARICA QUI IL DOCUMENTO CON TUTTI I DETTAGLI

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!