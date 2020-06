Molise Acque, riaperte le trattative per la contrattualizzazione degli interinali

Positivi gli esiti dell’incontro tenutosi tra una delegazione di lavoratori e il presidente dell’Azienda speciale Giuseppe Santone. Toni aspri, invece, nei confronti di alcuni sindacati



CAMPOBASSO. Un incontro al vertice proficuo, quello tenutosi ieri e conclusosi con la riapertura delle trattive tra Molise Acque e interinali per la contrattualizzazione di questi ultimi.

Ad annunciare le buone nuove sono proprio i precari con una nota. “Il Comitato delegato da 23 lavoratori interinali – si legge - durante l’incontro ha manifestato chiaramente al Presidente di Molise Acque la necessità di continuare a lavorare e la volontà di essere contrattualizzati direttamente dall’azienda anche alle condizioni previste nel proposto accordo aziendale, ossia assunzione a tempo determinato part-time per 36 mesi, con l’impegno da parte dell’Azienda speciale di avviare un percorso volto alla stabilizzazione dei lavoratori e di garantire agli stessi un diritto di precedenza in caso di assunzione a tempo indeterminato. Il Presidente Santone – ancora la nota - si è dichiarato disponibile a riaprire le trattative con le rappresentanze sindacali per addivenire alla sottoscrizione dell’accordo aziendale, manifestando ai lavoratori stessi la volontà di continuare ad avvalersi delle loro maestranze”.

Di qui la stoccata verso alcune rappresentanze sindacali, accusate di aver fatto saltare in via preliminare il dialogo con l’Azienda. “I predetti lavoratori – incalzano i precari - stigmatizzano in maniera forte la scelta di alcuni sindacati di non voler sottoscrivere l’accordo aziendale, nonostante ben 28 lavoratori interinali su 50 hanno già comunicato per iscritto alla Molise Acque di essere favorevoli all’assunzione a tempo determinato alle condizioni previste dall’accordo stesso, forse dimenticando che questi lavoratori si sono ritrovati dall’oggi al domani senza lavoro, con figli e famiglie a carico e privi di una fonte di reddito. Infine, il Comitato delegato dai 23 lavoratori dichiara di prendere le distanze dagli altri comunicati pubblicati sul tema, non condividendone il contenuto”.

Anche la Uil, al fianco degli interinali che ieri hanno ‘ricucito’ i rapporti con Molise Acque, prende le distanze da alcune posizioni espresse dai colleghi sulla vertenza, ribadendo invece la volontà di puntare “alla definizione di un accordo che preveda tempi certi per giungere alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, stante la disponibilità finanziaria ormai storicizzata, utile in prospettiva”. Soprattutto, “con senso di responsabilità”.

I sindacati ‘chiamati in causa’, come la Cisl Fp, dalla loro, hanno rivendicato la battaglia per la stabilizzazione di tutti i 50 precari, per forza di legge, sin da subito. Dunque, hanno evidenziato la loro attività in favore dei lavoratori. Tuttavia, le posizioni in questa vicenda sembrano essersi cristallizzate su fronti totalmente opposti.







