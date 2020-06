Il dramma degli addetti alle pulizie e alle mense: protesta davanti alla Prefettura

Domani il presidio a Campobasso per chiedere soluzioni alle tante criticità che i lavoratori stanno vivendo



CAMPOBASSO. “Un momento di vera emergenza sociale”. Così la Filcams Cgil Molise ha definito la situazione che stanno vivendo i lavoratori addetti alle pulizie e alle mense aziendali e scolastiche della regione.

Una situazione non più sostenibile e per questo il sindacato ha promosso per domani 24 giugno un presidio davanti alla sede della Prefettura di Campobasso dalle ore 10 alle ore 12. “I lavoratori – evidenzia il sindacato – stanno ancora aspettando il pagamento del Fondo di integrazione salariale e della cassa integrazione in deroga. Inoltre hanno terminato il periodo di utilizzo degli ammortizzatori sociali con il serio rischio di rimanere nei prossimi mesi senza nessuna forma di reddito o di sostegno economico”. Non solo. Non c’è infatti alcuna certezza della ripresa del servizio mensa nelle scuole a settembre.

La Filcams Cgil Molise pertanto formula una serie di richieste, come la ripresa del servizio mensa in piena sicurezza, ma anche la proroga degli ammortizzatori Covid-19 per almeno 27 settimane. Si chiede inoltre l’accesso agli ammortizzatori sociali ordinari, senza condizionalità rispetto ai committenti, per gli appalti privati.

Infine, ad avviso del sindacato si rende necessaria una riforma degli ammortizzatori sociali del settore e soluzioni strutturali il part-time ciclici e anche misure straordinarie di sostegno al reddito.

