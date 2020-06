Il Santuario di Pietrabbondante riapre le porte ai turisti: arriva la conferma dal Ministro Franceschini

I cancelli di uno dei più importanti siti archeologici del Molise, in seguito alle numerose proteste di turisti e associazioni, dovrebbero essere riaperti ma non prima del 10 luglio. Ad annunciarlo la consigliera regionale del PD Micaela Fanelli dopo la lettera inoltrata al numero uno del Mibact

PIETRABBONDANTE. Dopo le proteste di turisti e associazioni, finalmente dopo tre mesi il sito archeologico di Pietrabbondante riaprirà i cancelli. L’annuncio è stato dato direttamente dal Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. A confermarlo è anche la consigliera regionale del PD Micaela Fanelli. Il Santuario riaprirà con ogni probabilità tra il 7 ed il 10 luglio.

“L’annuncio del Ministro – ha dichiarato Fanelli - è arrivato subito dopo la lettera spedita stamattina, con la quale abbiamo chiesto il suo personale impegno per la riapertura di tutti musei, parchi e luoghi della cultura in Molise. Ci è stato assicurato – ha aggiunta Fanelli - che il parco archeologico di Pietrabbondante aprirà a breve, restituendo a tutti la bellezza di un luogo che, come tanti altri in Molise, non poteva e non doveva restare chiuso”.

