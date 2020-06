Isernia, arrivano 90 mila euro per realizzare nuove piste ciclabili

Via libera della Conferenza unificata al decreto proposto dalla ministra Paola De Micheli relativo alle ciclovie urbane



ISERNIA. Novantamila euro per realizzare piste ciclabili a Isernia. Via libera dalla Conferenza Unificata al Decreto proposto dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli che stanzia 137,2 milioni di euro da destinare alla progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e di altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

Il provvedimento è in linea con il Decreto Rilancio che introduce gli incentivi per l'acquisto di biciclette e monopattini, e prevede alcune modifiche al Codice della Strada attuate anche a mitigazione dei rischi legati all’emergenza da Covid-19.

I fondi spettano alle Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Città Metropolitana, Provincia o Regione, e ai Comuni con popolazione residente superiore a 50mila abitanti.

Nella definizione delle risorse si è inoltre considerato il principio di riequilibrio territoriale in favore delle Regioni del Mezzogiorno. Al Molise sono destinati fondi per Campobasso e Isernia, a cui andranno rispettivamente 203.638 euro e 90.296 euro complessivi nel biennio 2020 e 2021.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!