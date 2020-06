Molise post-Covid, ricostruire il futuro: l’evento dell’associazione ‘Fianco a Fianco’ con Deborah Serracchiani

Appuntamento domani pomeriggio con il webinar. L’occasione di confronto per il rilancio della regione

GUGLIONESI. Si svolgerà domani, 29 giugno, alle ore 18.30 il webinar “Molise post Covid-19, ricostruire il futuro” organizzato e promosso dalla neonata associazione politica “Fianco a Fianco Basso Molise”.

Parteciperà all’evento, tra gli esponenti politici e sindacali del territorio, anche la vicepresidente nazionale del Pd, on. Deborah Serracchiani.

“Questo è un momento fondamentale, di confronto e di proposte in merito alla problematica del lavoro – afferma l’associazione per il tramite di Anna Saracino e Annamaria Becci - Dopo la crisi sanitaria dovuta al Covid, il blocco e la chiusura di molte aziende che compongono il tessuto economico e sociale della nostra regione ha evidenziato maggiori difficoltà. Serve quindi una forte cooperazione tra tutte le forze che compongono il sistema lavoro per affrontare e trovare soluzioni. La politica, quindi, in questo momento storico deve avere la capacità di farsi portavoce e strumento di rilancio economico. E’ necessario – proseguono - valorizzare le risorse dei territori, avere capacità di fare impresa e ricostruire un nuovo tessuto socio-lavorativo, che è stato gravemente penalizzato dalla crisi. Un confronto sano e costruttivo può essere perciò un trampolino per il rilancio di tutta la Regione Molise”.



E’ possibile seguire in diretta il confronto sulla pagina Facebook: Fiancoafianco Bassomolise.

