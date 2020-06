La terra trema ancora in Molise: grande paura, Protezione civile a Montecilfone

E’ lo stesso epicentro della scossa del 14 agosto 2018 di magnitudo 5.1. Grande paura in paese, con la scossa avvertita in tutta la provincia di Campobasso

CAMPOBASSO. Terremoto, Protezione civile in arrivo a Montecilfone, il comune epicentro della scossa di magnitudo 3.5, che alle 18.21 è stata avvertita distintamente in paese e in tutta la zona del Basso Molise. La zona interessata dal sisma è la stessa del terremoto di magnitudo 5.1 del 14 agosto 2018.

Grande la paura in paese, con il sindaco Giorgio Manes impegnato con i tecnici comunali ad effettuare controlli a tappeto, per accertare eventuali danni. “La gente è per strada – la sua dichiarazione all’Ansa – c’è molta paura. Anche io non posso negare di essermi spaventato”. Subito dopo la scossa il sindaco è stato raggiunto dalla telefonata del governatore Donato Toma, che si è informato sull’accaduto.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!