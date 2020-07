Il primato, Molise unica regione in Italia con zero ricoverati per Coronavirus

La situazione italiana fotografata dal quotidiano Repubblica.it, che evidenzia in generale una leggera crescita della curva epidemica

È Repubblica.it, nel bollettino contagi relativo alla giornata di ieri, a fotografare la situazione Covid in Italia. E a certificare come il Molise sia “l’unica regione che non ha ricoverati nemmeno in regime ordinario: nessuno in ospedale con il Coronavirus”. Notizia rilanciata, con soddisfazione, sui social dal governatore Toma.

Più in generale, si evidenzia la leggera crescita della curva epidemica nella Penisola, nelle ultime 24-48 ore, ma con molti più tamponi: 48.273 contro 27.218.

Sette le regioni senza nuovi casi: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata e Molise. In 12 regioni la casella delle terapie intensive occupate per Covid-19 segna zero. Non ci sono ricoverati gravi in Veneto, Marche, Trento, Campania, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sardegna, Val d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Mentre la Provincia di Trento e la Basilicata contano un solo ricoverato ciascuna. Le terapie intensive occupate sono 43 in Lombardia, seguita dal Lazio con 13, Emilia Romagna e Piemonte 12, Sicilia 3, provincia di Bolzano e Umbria 1 ciascuna.

