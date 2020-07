Trasporto pubblico locale: la Regione paga al 70% le aziende con i bus fermi per il Covid

L'accusa del portavoce 5Stelle Greco: "Spesi solo a maggio 1,9 milioni di euro per un servizio quasi inesistente"

CAMPOBASSO. Ieri mattina durante il consiglio regionale è andata in scena l’ennesima protesta, quella dei lavoratori del trasporto pubblico locale. Una categoria stretta nella morsa della disperazione. Padri e madri di famiglia senza stipendi, senza cassa integrazione, che con dignità chiedono solo di poter tornare a fare il loro lavoro.

Ma sul Tpl, secondo i portavoce del Movimento 5 Stelle a Palazzo D'Aimmo, c'è un giro di affari impressionante.

“Solo per il comparto extraurbano – denuncia Andrea Greco - in Molise si bruciano 35 milioni di euro l'anno. Con l'emergenza Covid le aziende, tranne una, non hanno anticipato la cassa integrazione ai dipendenti.

Questo, insieme all'estrema lentezza della macchina regionale, figlia di scelte politiche inaccettabili, ha fatto sì che centinaia di padri di famiglia siano arrivati alla disperazione” – accusa il capogruppo 5Stelle.

Ma il paradosso dei paradossi – incalza Greco - è che la Regione continua a pagare anche le corse non effettuate al 70% del costo reale. Significa che per tenere gli autobus parcheggiati e i lavoratori in cassa integrazione, i gestori percepiscono una montagna di quattrini.

Quindi la solita logica imperante del profitto per qualcuno e la fame per altri in questo caso è lampante. Solo a maggio – spiega Greco - i molisani hanno speso quasi 2 milioni di euro per tenere la maggior parte dei bus fermi e i lavoratori senza stipendi in cassa integrazione”.

Per l’esponente politico agnonese “questo è solo l'ennesimo dei fallimenti della maggioranza Toma che si è posta in perfetta continuità con il passato. Su sanità e trasporto pubblico le dinamiche sono praticamente sovrapponibili tra destra e sinistra.

Ad oggi, le aziende potrebbero non avere alcun interesse a ripristinare le corse, visto che per tenere i mezzi fermi prendono il 70% del dovuto”; un fatto inconcepibile secondo Andrea Greco che annuncia la presentazione di un esposto giudiziario.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!