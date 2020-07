Risorse per un’amministrazione più efficiente: 42 milioni ai piccoli Comuni

Pubblicato il bando per partecipare al progetto del ministero per sostenere i centri meno popolosi

CAMPOBASSO/ISERNIA. Risorse per migliorare l’efficienza amministrativa. È stato pubblicato sul sito del ministero della Pubblica Amministrazione l'avviso per una manifestazione di interesse a partecipare al progetto ‘Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli Comuni’, che mette a disposizioni dei piccoli Comuni 42 milioni di euro.

“Nell'ambito della strategia programmatica definita dal Pon ‘Governance e Capacità Istituzionale’ 2014-2020 (Fse e Fesr) – spiega il presidente dell’Anci Molise Pompilio Sciulli - , il Dipartimento della Funzione pubblica ha stanziato ben 42 milioni di euro per interventi a sostegno proprio dei piccoli Comuni (così come individuati dalla legge 158/2017). Stiamo parlando di risorse rimaste disponibili in relazione alla fase finale della programmazione 2014-2020”

Il loro utilizzo è connesso a un ventaglio di obiettivi:

- Potenziamento della qualità dei servizi rivolti a cittadini e imprese, attraverso la riorganizzazione in chiave digitale, l'aumento della trasparenza e dell'accesso ai dati con riferimento alle politiche di open government, la riduzione dei tempi dei procedimenti e dei costi della regolazione, compresi quelli amministrativi, in particolare quelli riconducibili alle iniziative imprenditoriali.

- Gestione del personale e organizzazione delle strutture amministrative, ai fini dell’assolvimento degli adempimenti previsti dai quadri regolamentari e normativi di riferimento e delle funzioni ordinarie attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali, con focus sulle materie del bilancio, della contabilità, della gestione personale e della riscossione dei tributi anche attraverso l’utilizzo di nuove piattaforme digitali (ad esempio adesione alla piattaforma Pago PA.

- Potenziamento dello smart working attraverso l’adozione di specifici modelli organizzativi e soluzioni strumentali anche avendo riguardo alla emergenza sanitaria sino al rientro alle condizioni di normalità.

- Sviluppo delle competenze, dei modelli e dei format per gli acquisti e gli appalti pubblici, anche in ottica di prevenzione e contrasto della corruzione, e lo sviluppo di competenze nei termini più ampi di approcci, interventi e adempimenti in tema di trasparenza, pubblicità e anticorruzione.

- Sviluppo di modelli di gestione delle politiche territoriali per il miglioramento dell’efficienza organizzativa e dei processi amministrativi, anche attraverso forme efficienti di gestione associata di servizi locali, di gestione delle risorse provenienti dalla programmazione europea, di programmazione e gestione di piani e modalità di reclutamento del personale.

“Per partecipare – evidenzia Sciulli -, le amministrazioni potranno inviare la propria adesione rispondendo, in forma singola o aggregata, all'avviso per la manifestazione di interesse pubblicato dal Dipartimento della funzione pubblica sul proprio sito istituzionale, che resterà aperto fino a settembre 2022. Nell'ambito della manifestazione d'interesse le Amministrazioni saranno chiamate ad esprimere il proprio fabbisogno specifico. A seguito della periodica valutazione di ammissibilità delle domande di partecipazione inviate, i Comuni accederanno alla seconda fase dell'iniziativa, che prevede il supporto nella progettazione del proprio Piano di intervento a partire dai fabbisogni espressi e dai conseguenti ambiti di attività previsti, da parte uno o più centri di competenza nazionale individuati. Nei Piani di intervento verranno definite nel dettaglio le modalità attuative, il calendario delle attività e la dotazione finanziaria. I piani di intervento saranno quindi valutati e finanziati dal Dipartimento della funzione pubblica fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le attività previste dai Piani di intervento verranno realizzate, in accordo con le amministrazioni destinatarie, da uno o più centri di competenza nazionali individuati, che provvederanno a rendicontare al Dipartimento della funzione pubblica le attività realizzate”.

