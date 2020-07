Coronavirus, Molise unica regione con zero contagi da nove giorni: negativi 129 tamponi

Dal bollettino Asrem di questa sera la conferma che non ci sono malati Covid in ospedale. Attualmente positivi fermi a 21

CAMPOBASSO. Nessun nuovo caso da Coronavirus, dai 129 tamponi processati nella giornata di oggi. Il Molise è l'unica regione italiana a contagi zero da 9 giorni e senza malati Covid ricoverati in ospedale.

Dati invariati dal bollettino Asrem di questa sera, sia per numero di infetti complessivi (445 dall’inizio dell’epidemia), sia per casi attualmente positivi (21 in totale in regione). I guariti dalla malattia sono 401, con 29 persone ancora in isolamento.

