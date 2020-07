Sanità, bloccate risorse extrabudget per privati accreditati. Testamento esulta

Gli emendamenti al decreto rilancio erano stati presentati dalle parlamentari di Forza Italia e Italia Viva, Annaelsa Tartaglione e Giuseppina Occhionero. La commissione Bilancio della Camera li ha momentaneamente fermati. Il commento della deputata 5Stelle: “Cosi tuteliamo la salute dei nostri cittadini”

CAMPOBASSO. In Commissione bilancio sono stati fermati gli emendamenti a firma delle parlamentari di Forza Italia e Italia Viva, Annaelsa Tartaglione e Giusepppina Occhionero, presentati al decreto rilancio, in favore delle strutture private accreditate.

Ad annunciarlo in un post su facebook è la portavoce alla Camera dei deputati del MoVimento 5 Stelle, Rosa Alba Testamento

“Questi emendamenti – dichiara Testamento -, in caso di approvazione, avrebbero consentito agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico operanti nelle regioni in piano di rientro dal disavanzo sanitario, come il Molise, di poter derogare ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per quanto riguarda l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di pazienti provenienti da altre regioni.

Sono contenta – ha concluso Rosa Alba Testamento - che in questo caso abbia prevalso la linea della difesa della sanità pubblica e del buonsenso”.

