L'ultima valle dell’Eden: nuova ribalta nazionale per le meraviglie del Molise

La Repubblica ha dedicato un ampio servizio alla regione, invitando a scoprire le sue ricchezze naturalistiche e le peculiarità enogastronomiche. Evidenziata la presenza di importanti siti storici e archeologici



Inserito a sorpresa dal New York Times tra i ‘25 Places To Go in 2020’, il Molise conquista – per le sue meraviglie naturalistiche, storiche e archeologiche – una nuova importante vetrina. La Repubblica ha infatti dedicato un ampio servizio alla regione, grazie al servizio-testimonianza realizzato Guglielmo Ruggiero, vicepresidente nazionale dell’Associazione italiana delle guide ambientali escursionistiche.

Dalle pagine del quotidiano l’invito a riscoprire questa estate quella che viene definita ‘l’ultima valle dall’Eden’. Un vero paradiso quello raccontato da Ruggiero. “È infinitamente bello il mio Molise – scrive -, con i suoi lineamenti dolci e rotondi e con le sue tinte pastello. Il verde dei boschi, custodi millenari di una storia illustre ma dimenticata, contrasta con il bianco delle rocce calcaree che, brillando al sole, raccontano di ere antiche che si perdono nella notte dei tempi. Nell’azzurro dei laghi, una risorsa preziosa per chi coltiva la terra, si specchia un cielo fatto di aria pulita, di nuvole, di sole, di brezze marine e di tramontana. E poi ci sono le foreste di faggi che ricoprono come un mantello i declivi dei monti, celando canaloni profondi, abissi tra i più profondi d’Europa, torrenti d’acqua limpida e cascate che s’infrangono tra muschi e rocce erratiche”.

Un Molise che conquista per i suoi tesori. “Sì, la mia terra ti sedurrà – evidenzia ancora Ruggiero -. Con i suoi fondali selvaggi e rigogliosi, i suoi borghi arroccati su pendii scoscesi, con i suoi castelli e le sue rocche medievali. E anche con i suoi cibi e i suoi vini robusti e gustosi, e con la sua gente accogliente e gioviale. E poi ti racconterà la sua storia. Grazie alle vestigia di civiltà italiche oggi finite nell’oblio, che scelsero le valli e i monti dell’attuale Molise per farne il loro stato, Safinim, il Sannio. Ovvero del popolo che abitò questi territori sin dal V secolo a. C., quando dalla Sabina, seguendo il rito del Ver Sacrum, la “primavera sacra”, emigrò qui per rispondere a problemi di sovrappopolazione. E questo rito divino consisteva nel dedicare a Marte, il dio della forza, un’intera generazione di uomini e donne che, guidati da un animale “totemico”, si mettevano in cammino per colonizzare nuovi territori. I Sanniti Pentri, la tribù che giunse in questo nostro territorio, aveva come sua guida un toro.