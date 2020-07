Sanità e politica, Frattura 'torna in campo': “Le parole che non vi ho detto su Iorio, Fanelli, Toma e Patriciello”

Pagina 1 di 2

L’INTERVISTA/ L’ex presidente della Regione a tutto campo: da Larino Covid center senza soldi e personale alle mille assunzioni negli ospedali di cui non c’è più traccia, dalla mancanza di programmazione dell’attuale governo, al centrosinistra sparito dai radar. E sgancia una bomba: sul Cis non c’è la minima copertura dei 220 milioni di euro promessi da Conte

di Pasquale Bartolomeo

CAMPOBASSO. Il Contratto istituzionale di sviluppo del governo, per 220 milioni di euro? “Privo di copertura finanziaria”. Il dibattito sul centro Covid a Larino, con la contrapposizione tra il governatore Toma e il commissario Giustini? “Manca il personale e non ci sono le risorse”. Poi Iorio, Patriciello, Fanelli, Toma: ne ha per tutti, nessuno o quasi è risparmiato.

Paolo Frattura si toglie i sassolini dalle scarpe. In una lunga intervista a isNews - una parte della quale incentrata sui rapporti d’affari con il socio Gianluigi Torzi, al centro dell’inchiesta sullo scandalo degli immobili in Vaticano e pubblicata nei giorni scorsi – l’ex presidente della Regione interviene a tutti campo su sanità, trasporti, programmazione, scenari politici prossimi futuri. Non lesina commenti ‘pepati’ sui big rimasti in campo, da Patriciello, che “con me non ha fatto carte”, a Iorio, “10 e lode come politico ma rimandato a settembre come amministratore”. Senza dimenticare Toma, “di cui non accetto si dica che agisce in continuità con quanto fatto da me”. Eppure, i dirigenti nei posti apicali della Regione sono gli stessi. “Se sono bravi, il politico che viene dopo li tiene, ma personalmente non mi frega nulla. Mi interessa come sarà il Molise tra 10 anni, il Molise 2030. E quello di Toma, mi domando, si può sapere qual è?”.

Impietoso il flash sul centrosinistra, che ha guidato fino all’8 maggio 2018: “Dov’è?”, si chiede, mostrandosi poco tenero verso gli ex compagni di partito, che lo hanno scaricato con una scelta a sinistra che non ha premiato.

D: Paolo Frattura, ex commissario alla sanità del Molise. Che idea si è fatto dell’attuale situazione in Molise, dove ha tenuto banco, in particolare, la polemica su Larino centro Covid?

R: “Un ospedale è fatto non solo di mura e attrezzature, ma soprattutto di personale. Per fare un ospedale con la Terapia intensiva devi avere dentro tutte le figure mediche necessarie, che non ci sono neppure presso il centro hub di Campobasso o presso gli spoke di Isernia e Termoli. Io mi preoccuperei di potenziare l’organigramma del personale sanitario di questa regione, perché la sanità non è solo il Covid. L’attenzione per il Covid ha creato una serie di problemi anche ai malati oncologici, che si sono sentiti trascurati. Noi avevamo creato le condizioni per lo sblocco del turnover, dovevamo assumere mille unità che dovevano prendere servizio nel Sistema sanitario regionale. Ebbene, dove sono? Perché nessuno più ne parla? Se si parte con un’ulteriore struttura sul territorio, si creano aspettative e non si soddisfano le esigenze dell’utenza. Non voglio fare polemiche su ospedale Covid sì o no, ma dico: dov’è il personale e dove sono le risorse? Per fare un progetto devi dimostrare la copertura, per fare la Terapia intensiva occorrono attrezzature all’avanguardia che a Larino tali non sono. Nel progetto di Giustini mancano personale e soldi”.

D: Meglio la torre Covid a Campobasso proposta da Toma?

R: “Premesso che io non ho visto il progetto di Toma e, come me, credo quasi nessun altro, preciso che la torre è uguale al discorso dell’ospedale Covid a Larino o in alternativa a Venafro. Il Cardarelli, com’è noto, non è a norma dal punto di vista sismico. Per me la commistione tra Covid e no Covid non esiste, altrimenti il paziente in ospedale non ci va perché ha paura del contagio. Ci vuole qualcosa di individuato in maniera autonoma. Tuttavia, non mi appassiona dove si fa il Covid center, se a Campobasso, Iseria, Larino o chissà dove, ma se c’è possibilità di rinforzare la presenza sul territorio. In tal caso, mi interessa capire con quale personale e quali risorse”.

D: Ma ora ci sono i fondi governativi che possono andare in questa direzione.

R: “Sui fondi che ci ha promesso il governo dico di ragionare con l’indicativo, non col condizionale. Prima di andarmene, avevo firmato un decreto come commissario per impegnare fondi per oltre 100 milioni di investimenti: dove stanno? Erano fondi per una serie di interventi infrastrutturali sulla sanità molisana e quel decreto era fatto dal commissario di governo con l’avallo dei due ministeri affiancanti della Salute e dell’Economia. Si trattava di risorse ex art. 20 della Finanziaria, che prevedeva denari per infrastrutture sanitarie. C’era un elenco di opere già definito, alcune anche a Larino, ma la riorganizzazione riguardava l’ospedale di comunità. Le Rsa di Larino e Venafro sono state fatte con i fondi ex art. 20, che riguardavano sia le opere murarie necessarie sia tutte le tecnologie. Tutte le strutture strategiche devono essere a norma sismica e noi non ne abbiamo neppure una. Io sono andato via l’8 maggio 2018. So bene che c’è stato il lockdown, ma tolto quello sono passati due anni. E nulla più è stato fatto, in termini di personale e di investimenti”.

D: Il Tavolo tecnico ha registrato nuovi debiti per oltre 100 milioni di euro, per il settore sanità.

R: “Quando siamo arrivati noi, abbiamo trovato 600 milioni di debito ma noi, con 251 milioni di euro di accesso alla liquidità straordinaria grazie a un mutuo trentennale al tasso dell’1 per cento, abbiamo azzerato le posizioni debitorie al 31 dicembre 2014. Il disavanzo valeva 80 milioni, ma in tre anni lo abbiamo azzerato. Qualcuno sottolinea con il contributo delle Regioni: è vero, ma mi è stato accordato prima. Io ho fatto un piano in cui ho detto che nel 2015 i miei debiti da 80 diventano 30, ho chiesto alle Regioni di aiutarmi ad azzerarlo e loro mi hanno detto di sì; l’anno successivo i debiti sarebbero stati 25; il terzo anno 18. Se lei va a vedere i bilanci, quel disavanzo programmato è stato azzerato con l’aiuto delle Regioni, ma non è stato una sorpresa a posteriori, bensì un aiuto preventivato per arrivare a zero nel 2018. Perché abbiamo ricominciato col disavanzo? Noi avevamo verifiche pressoché mensili sul bilancio, ma l’andamento dei conti Asrem lo verificavamo quasi tutte le settimane con l’advisor. Oggi non si lavora come abbiamo fatto noi”.

D: In che senso?

R: “Noi non abbiamo fatto politica perché non c’erano i presupposti. Abbiamo dovuto raddrizzare una barca che stava per affondare e non potevamo pensare alle vele, ma a tappare i buchi da dove entrava l’acqua”.

D: Lei dice che si lavora diversamente dal suo governo, ma a Toma viene rimproverato di agire in continuità con Frattura, a cominciare dalle scelte dei dirigenti, su tutti Mogavero e Pillarella.

R: “I dirigenti devono dare contezza a un programma dettato dalla politica. Io mi sono insediato con un obiettivo e ho raccontato il Molise che immaginavo, il ‘Molise 2020’, e ho detto che per me la prima infrastruttura necessaria era l’elettrificazione della rete ferroviaria, per cui io non credevo all’autostrada ma alla ferrovia. Oggi, con il default del sistema auto è ancora più attuale rafforzare il sistema ferroviario. La metropolitana leggera sulla quale sono stato messo in croce è stata la dimostrazione che la Regione voleva investire sul rinforzo della rete ferroviaria, cosa che ci ha portato a ottenere dallo Stato, col governo Renzi, prima 90 milioni di euro per coprire i debiti lasciati da Iorio, che non aveva pagato le convenzioni di servizio a Trenitalia, e oltre 100 milioni per elettrificare Roccaravindola-Matrice. La mia visione era questa. Ma il Molise 2030 di Toma invece, mi chiedo, qual è? È vero che l’elettrificazione si inaugura oggi, con altri governanti. Ma a me interessa che le opere si facciano per il Molise, che si possa viaggiare in sicurezza, senza inquinare e socializzando sul vagone, raggiungendo Roma da Campobasso in due ore e mezzo e magari lavorando anche a bordo. La verità è che i tempi tra quando pensi una cosa e quando la realizzi, in Italia, sono lunghi, eccessivamente lunghi. E questo è a causa della burocrazia”.

CLICCA SU 'AVANTI' PER CONTINUARE A LEGGERE