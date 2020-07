Gradimento governatori: 14esimo posto per Toma. Sindaci: Gravina meglio di d’Apollonio ma consenso in picchiata

L’esito del sondaggio ‘Governance Poll 2020’ pubblicato da Il Sole24Ore. Svetta Zaia tra i presidenti di Regione, mentre per gli amministratori locali primo posto del podio al sindaco di Bari Decaro

CAMPOBASSO. Pubblicati dal Sole24Ore gli esiti del ‘Governace Poll 2020’, effettuato da Noto Sondaggi proprio per la rinomata testata economica.

Ed ecco che seppure il governatore del Molise Donato Toma figura nelle retrovie, ossia al 14 posto tra i 18 presidenti di Regione a elezione diretta, la sua performance è comunque salita dello 0,5 per un indice di gradimento pari al 44%.

La domanda rivolta ai soggetti intervistati, cui chiaramente era richiesto un giudizio complessivo, è stata la seguente: “Se domani ci fossero le elezioni regionali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale presidente della Regione?”.

Di qui i risultati che hanno incoronato con il 70% dei consensi, e un incremento di preferenze pari al 19,9%, il governatore del Veneto Luca Zaia, seguito da un altro leghista Massimiliano Fredriga del Friuli Venezia Giulia al 59,8. Poi ancora Tesei (57%) e Santelli (55%) per il centrodestra, rispettivamente dell’Umbria e della Calabria. Al quinto posto, come primo presidente in quota centrosinistra, Stefano Bonaccini dell’Emilia Romagna al 54% con un incremento di consenso del 2,6%. Soltanto 11esimo posto per il famoso governatore della Campania Vincenzo De Luca, comunque a +4,9%. Caduta libera, infine, per Michele Emiliano della Puglia al 40% con un -7,1 e per Nicola Zingaretti del Lazio, che chiude la classifica con un gradimento del 31%.

Analogo quesito e, dunque, analoga lista stilata per i sindaci delle città capoluogo. Svettano Antonio Decaro di Bari, Cateno De Luca di Messina e Giorgio Gori di Bergamo: premiati – si legge – in quanto in prima linea nella gestione dell’emergenza sanitaria da Covid. Precipitano, invece, Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, al 100esimo posto con un -24,7% e, soprattutto, Virginia Raggi, primo cittadino di Roma, al penultimo posto con -29%. Chiude la classifica Leoluca Orlando, sindaco di Palermo.

A metà classifica, al 52esimo posto, si colloca invece il primo cittadino di Campobasso Roberto Gravina che con il 53,4% segna una perdita di consensi pari al 15,7%. E non si esclude possa aver inciso sulla sua performance la gestione della vicenda legata all’ormai famigerato rito funebre Rom dal quale scaturì un boom di contagi.

Calo di consensi pari al 6,1% per il sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio, che con una percentuale del 52,9 finisce, infine, al 61esimo posto.

Il campione intervistato – riporta IlSole24Ore – è di mille elettori in ogni Regione e Comune, disaggregati per sesso, età ed area di residenza. Le interviste sono state effettuate dal 5 al 30 giugno 2020 con sistemi misti, ossia con chiamate telefoniche tramite sistema Cati, telematiche tramite Cawi e con sistema in tempo reale. Il margine d’errore è stimato tra 0 e 4%.

Complessivamente, tra i governatori a farla da padrone sono gli esponenti del centrodestra, mentre sul podio dei sindaci si trovano per lo più rappresentanti di centrosinistra.

