Resto al Sud, nuove opportunità per gli under 45: fino a 60mila euro per chi vuole fare impresa

L’annuncio del deputato Federico che intesta il risultato al Movimento Cinque Stelle, grazie all’introduzione di un emendamento ad hoc

CAMPOBASSO. Nuove opportunità per gli under 45 con la misura Resto al Sud. Ad annunciarle il parlamentare molisano del Movimento Cinque Stelle Antonio Federico. "Grazie alla nuova versione della misura – afferma - ci sono fino a 60 mila euro a disposizione di chi vuole diventare un giovane imprenditore in Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nei 116 comuni del cratere sismico del Centro Italia".

"Grazie a un emendamento del M5s - prosegue - cresce la possibilità per i giovani di fare impresa".

'Resto al Sud' è l'incentivo che tramite Invitalia, permette di coprire il 100% delle spese per ristrutturazioni, acquisto di macchinari e impianti, programmi informatici e costi di gestione, per chi ha tra i 18 e i 45 anni e decide di trasformare la propria idea imprenditoriale in un'azienda che cammina sulle proprie gambe.

