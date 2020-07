Come piace il Molise gratis. Dopo San Giovanni in Galdo vacanze a costo zero anche a Filignano

Per far rivivere il paese e far conoscere i luoghi più belli della regione

CAMPOBASSO. Vacanze gratis in Molise. La formula dell’estate 2020 lanciata a San Giovanni in Galdo, viene ora replicata, sia pur con qualche differenza, anche a Filignano. L’obiettivo è lo stesso: far rivivere il paese e far conoscere i luoghi più belli della regione.

Ci ha pensato l’amministrazione comunale del piccolo centro in provincia di Isernia, lanciando il il progetto ‘Turista....a Filignano’, in collaborazione con l'hotel ‘Le Ginestre’. A disposizione ci sono 50 soggiorni gratuiti di una settimana, utilizzabili dal 17 luglio al 25 settembre. Per poter partecipare al progetto, promosso dal consigliere delegato al turismo Daniele Di Meo, è necessario non essere residenti in Molise e non avere parenti in regione. Un modo per consentire anche a chi sta vivendo un periodo di difficoltà economiche, dopo l'emergenza Coronavirus, di fare una settimana di vacanza.

Si parte dunque tra una settimana, mentre a San Giovanni in Galdo sono già arrivati da Padova, Torino e Latina i primi turisti, che trascorreranno un soggiorno gratuito di sette giorni in una delle abitazioni messe a disposizione dal Comune di San Giovanni in Galdo e dall'associazione 'Amici del Morrutto’. Altri arriveranno a scaglioni nelle prossime settimane. Un successo oltre le aspettative per i promotori dell’iniziativa, che hanno ricevuto quasi 5mila mail di richieste.

Dal sito dell'associazione anche un messaggio di ringraziamento a quanti si sono candidati. "A voi tutti, ci teniamo a sottolinearlo, arriverà una risposta nella quale comunicheremo i progetti futuri ed eventuali nuove proposte di ospitalità. Nel breve o brevissimo periodo contiamo di accogliervi tutti a braccia aperte. Grazie per la comprensione e soprattutto ancora grazie per il grande affetto".

