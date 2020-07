Coronavirus, contagi fermi: tre guariti e solo 12 casi di positività in tutto il Molise

Tregua lunga 15 giorni. Gli esiti del nuovo bollettino Asrem a fronte di 147 tamponi processati

CAMPOBASSO. Il Molise conferma la tendenza Covid-free. Per il 15esimo giorno consecutivo non si registrano contagi in regione. Anzi, aumenta il numero dei guariti: tre nelle ultime ore, tutti originari di Campobasso.

Scende così a 12 il numero complessivo di casi di positività attualmente presenti sul territorio: si tratta di pazienti asintomatici isolati a domicilio.

Nelle ultime ore l’Asrem, che ha diramato il bollettino aggiornato, ha provveduto a processare ancora 147 tamponi (23.324 quelli totali) da cui non sono emerse criticità.

Zero i ricoveri nei reparti del Cardarelli dedicati al trattamento del coronavirus. Quindici i soggetti in quarantena cautelativa. Dall’inizio della pandemia ad oggi sono 445 le persone che in Molise hanno contratto la malattia: 23 sono purtroppo quelle decedute.

