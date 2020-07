Anas: bando da 2 milioni di euro per servizi di progettazione di impianti tecnologici

C’è anche il Molise negli 8 lotti per i lavori di manutenzione di gallerie e tratti stradali all’aperto

CAMPOBASSO. E' stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale un bando del valore complessivo di 16 milioni di euro per servizi di progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione degli impianti tecnologici presenti sulla rete nazionale Anas. Si tratta di impianti presenti nelle gallerie dell’ente nazionale strade consistenti in servizi di rilevazione incendi, ventilazione, sensoristica diffusa e sistemi di gestione e controllo e comunicazione radio. I servizi di progettazione interesseranno anche i tratti all’aperto, dove sono previsti impianti di illuminazione, di produzione di energia da fonti rinnovabili, sistemi di comunicazione agli utenti tramite pannelli a messaggio variabile e sensoristica per il monitoraggio delle opere d’arte e dei parametri fisici della strada.

È prevista, inoltre, la progettazione dei sistemi necessari all’implementazione del piano “Smart-Road Anas” che, attraverso la Digital Transformation, punta alla sostenibilità e all’innalzamento della sicurezza e della fruibilità delle strade.

L’appalto è suddiviso in otto lotti, del valore di due milioni di euro ciascuno, sulla base delle Strutture Territoriali di Anas: lotto 1 (Strutture Territoriali di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia); lotto 2 (Strutture Territoriali di Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia); lotto 3 (Strutture Territoriali di Toscana, Umbria e Marche); lotto 4 (Strutture Territoriali di Puglia, Molise e Abruzzo); lotto 5 (Strutture Territoriali di Lazio, Campania e Basilicata); lotto 6 (Struttura Territoriale della Calabria); Lotto 7 (Struttura Territoriale della Sicilia); Lotto 8 (Struttura Territoriale della Sardegna).

Le società interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, sul portale acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it, pena esclusione, entro le ore 12 del 15 settembre 2020.

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termini di presentazione delle offerte è possibile consultare il sito internet stradeanas.it alla sezione Bandi e avvisi.

