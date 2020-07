‘Semplice bellezza, sei a Termoli’, video emozionale per promuovere il mare molisano

L’iniziativa di Lab 42/15, per far conoscere la città e la regione. Iniziativa di promozione turistica dopo l’emergenza Coronavirus

CAMPOBASSO. ‘Semplice bellezza, sei a Termoli’, si chiama così il video emozionale prodotto da Lab 42/15 e finanziato con fondi privati, per promuovere la città e il Molise, dando un sostegno al comparto turistico, tra i più penalizzati dopo l’emergenza Coronavirus.

Un’iniziativa che è piaciuta ed ha ricevuto il patrocinio del Comune di Termoli, dell’Università del Molise, corsi di Laurea in Scienze Turistiche e Management del Turismo e dei Beni Culturali e dell’Associazione di promozione sociale ‘Il Mosaico’.

Il video, che sarà presentato alla stampa, mercoledì 15 luglio alle 10, nello spazio della Torretta Belvedere nel Borgo antico, verrà diffuso in rete e si chiederà a tutti i molisani di condividerlo sui social ed alle aziende e agli enti di caricarlo sui propri siti, magari nella pagina “dove siamo”, per colmare il gap di conoscenza, rispetto a chi non conosce Termoli e la regione.

“Noi molisani siamo veramente così scarsi o invece non siamo in grado di valorizzarci abbastanza? – la domanda posta dai fondatori di Lab 42/ 15 - Da un punto di vista turistico, ad esempio, siamo così brutti ed insignificanti o ci manca semplicemente consapevolezza e, di conseguenza, non sappiamo promuoverci professionalmente? Queste ed altre domande sono rimbombate nella testa di alcuni amici termolesi dopo aver ascoltato, in pieno periodo Covid, le infelici dichiarazioni del governatore della Liguria Toti, secondo il quale in Molise abbiamo spiagge su qualche fiumiciattolo o lago. Punti nell’orgoglio, è partito un confronto ed è scattata una sfida”.

Ne è nato dunque il Laboratorio di idee che porta il nome delle coordinate di Termoli. La prima iniziativa è il video emozionale, realizzato con il coinvolgimento del regista molisano Simone D’Angelo. Tutto da vedere. E da diffondere.

