L'alto Molise e non solo: le meraviglie della regione su Linea Verde

Marco Bianchi e Angela Rafanelli in tour tra Roccamandolfi, Vastogirardi, Pescopennataro, Capracotta, Toro: nuova vetrina d'eccezione per un territorio tutto da scoprire

CAMPOBASSO-ISERNIA. Sarà un viaggio nell'alto Molise alla ricerca delle eccellenze che rendono unica la regione, il nuovo appuntamento di Linea Verde Estate, con Marco Bianchi e Angela Rafanelli, in onda domani, alle 12.20 su Rai1.

Si andrà alla scoperta della natura rigogliosa di Roccamandolfi, in bicicletta lungo impervi sentieri di montagna, e a Toro, alle porte di Campobasso; si passeggerà tra i filari di una vigna "eroica", per poi arrivare a a Vastogirardi, nella Riserva Mab di Montedimezzo, con i carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità d'Isernia per raccontare le attività di recupero, i monitoraggi sanitari e la reintroduzione, ove possibile, della fauna selvatica in difficoltà.

Spazio anche all'alto Sannio e i suoi pascoli, risorsa millenaria al servizio di nuove frontiere di allevamento e a Capracotta, tra lussureggianti pascoli, la secolare tradizione di una famiglia locale che dal 1662, da ben 10 generazioni, esprime la migliore arte casearia dell'alto Molise. Tappa anche a Pescopennataro, dove Angela Rafanelli ci racconterà due storie parallele di giovani, animati da una grande passione per i cavalli.

Una nuova vetrina, dopo quelle recenti dell'inserto D di Repubblica e del Tg1 per un Molise sempre più meta ricercata per le sue bellezze, a ogni livello.

