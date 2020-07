Coronavirus, 68 nuovi tamponi e zero contagi: un ricovero in Malattie infettive

Si tratta dalla paziente campana trovata positiva al Covid nella giornata di ieri. Il bollettino Asrem non segna altri casi

CAMPOBASSO. Dopo il sussulto registrato nella giornata di ieri con il ricovero in Malattie infettive di una paziente campana, trovata positiva al Coronavirus mentre si trovava nella cosiddetta zona grigia del Veneziale di Isernia in attesa di un intervento, torna la calma in Molise sul fronte dell’emergenza sanitaria.

Altri 68 tamponi, per un totale di 23.582, sono stati processati dall’Asrem nelle ultime ore e nessun nuovo contagio è stato rilevato.

I casi di positività attuali – stando al bollettino aggiornato - sono così 13, a fronte dei 446 dall’inizio dell’epidemia: 12 i soggetti asintomatici a domicilio e uno – come su anticipato – ricoverato presso il Cardarelli di Campobasso.

I guariti sono 409. Le persone in quarantena 12.

