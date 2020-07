Fotografia di una regione che sparisce: il Molise perde in un anno altri 3.476 abitanti

Dal Bilancio demografico dell’Istat la regione è quella che segna il calo di popolazione più consistente sul territorio nazionale. Decessi quasi il doppio delle nascite e chi può va via

CAMPOBASSO. Qualcuno, per consolarsi, è già pronto a dire che siamo “pochi ma buoni”. Perché pochi lo siamo di certo, sempre di più. Nonostante i tentativi di non far andar via gli abitanti (in che modo se il lavoro non c’è?) o di attirarne di nuovi, anche pagandoli. Vedi il reddito di residenza.

A testimoniarlo è l’Istat, che nel Bilancio demografico pubblicato oggi certifica una tendenza purtroppo consolidata da anni. Il Molise continua a perdere abitanti. Anzi, è la regione italiana che percentualmente ne vede sparire di più: 3.476 residenti in meno al 31 dicembre 2019, in termini percentuali meno 1,14%. Il 1 gennaio 2019 eravamo 305.741 molisani, il giorno di San Silvestro eravamo scesi a 302.265.

Colpa dell’emigrazione, tornata a crescere. Fuga dei cervelli al posto della valigia di cartone, ma poco importa. Siamo sempre di meno. A fare la differenza è il saldo negativo tra nuove nascite e decessi. Nel 2019 sono nati 1.927 bambini, ma ci sono una decina di comuni senza neanche una nuova culla, mentre i morti sono stati quasi il doppio: 3.663. E non basta l’arrivo degli stranieri a stringere la forbice, visto che anche loro sono diminuiti: oltre 600 in meno del 2018.

Numeri che certificano che il Molise è una regione che sta scomparendo. E neanche tanto lentamente. E allora basta a poco dire “Visitate il Molise”, basta a poco rallegarsi dell'entusiasmo dei (pochi) turisti, se il Molise rischia veramente di sparire. Se non dalla carta geografica (almeno per ora) dall'identità di popolo.

Carmen Sepede

