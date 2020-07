Gal Molise rurale, prorogati i termini dei bandi

Si tratta di un provvedimento per cause tecniche. Nuove scadenze fissate al 14 agosto prossimo

CAMPOBASSO. Fissata per domani 15 luglio la scadenza dei termini per i bandi Gal Molise Rurale scarl, è stata prorogata al 14 agosto prossimo a causa di “problemi tecnici riscontrati sul portale Sian per il rilascio delle Dds a valere sui suddetti bandi”.

La domanda di aiuto, unitamente a tutta la documentazione prevista, dovrà essere presentata a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici della sede operativa del Gal o trasmessa per mezzo raccomandata a/r o tramite corriere e acquisita a protocollo del Gal entro 20 giorni successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del sistema Sian.

I bandi sono finanziati tramite Psr Molise 2014-2020, misura di sostegno allo sviluppo locale.

