La Regione stanzia 1,5 milioni per l'attivazione di laboratori extracurriculari nelle scuole

Creare un legame tra scuola, mondo del lavoro e società civile: questo l'obiettivo dell'avviso pubblico 'Scuolab' rivolto agli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado

CAMPOBASSO. E' stato pubblicato l'avviso intitolato "Scuolab", progetto rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado e agli istituti tecnici secondari del Molise. "L'iniziativa - spiega l'assessore regionale all'istruzione Roberto Di Baggio - è nata con la delibera di giunta n. 572 dello scorso 30 dicembre, destinata ad incidere sulla qualità dell’offerta scolastica della nostra regione".





“Scuolab - spiega l'assessore Di Baggio - intende creare un legame costruttivo tra la scuola, gli studenti, il mondo del lavoro e la società civile. E’ un’idea nata dal confronto col territorio, con i ragazzi, che sono la vera fonte ispiratrice di ogni progetto innovativo, nata per arricchire il loro percorso scolastico con esperienze di tipo laboratoriale, a tutti i livelli e in tutti i settori. Si tratta - dichiara l'assessore - di laboratori extracurriculari, finanziati dalla Regione, che saranno attivati dalle scuole molisane per valorizzare il patrimonio culturale e territoriale, nel rispetto delle specificità dei diversi percorsi formativi tipici di ogni indirizzo scolastico; possono rientrare laboratori creativi, laboratori di lettura, laboratori musicali, tecnologici e digitali... ma anche laboratori di arti e mestieri, enogastronomici, di ecologia o di benessere psico- fisico o anche laboratori di lingue. Abbiamo cercato di abbracciare tutte le tipologie di esperienze possibili - psserva Di Baggio -, così da consentire a tutti gli Istituti di presentare il proprio progetto, che sarà finanziato per un importo massimo di 20mila euro, attraverso una griglia di valutazione che tiene conto di parametri puramente oggettivi".

Sarà riservata attenzione anche agli studenti con disabilità: è previsto infatti un punteggio aggiuntivo per gli istituti che coinvolgeranno fattivamente studenti con disabilità certificata nel progetto, questo perché "ogni studente - aggiunge l'assessore - deve avere la possibilità di esprimersi ed esprimere le proprie capacità e la propria intelligenza, così da fortificare le certezze dei ragazzi, specialmente i più deboli. I soggetti partner possono anche cofinanziare il progetto, contribuendo così ad innalzare il punteggio del progetto, per incentivare il mondo del lavoro ad investire sui giovani e sulla loro formazione, nella speranza che i nostri studenti non siano costretti ad andare via da questa terra, sempre più orfana delle migliori intelligenze, a beneficio di altre regioni o addirittura altri Paesi".

"Il progetto - continua l'assessore Di Baggio - culminerà in un “prodotto realizzato” che gli Istituti devono necessariamente presentare e che, a seconda della tipologia di progetto, può essere un’app, una mostra, un oggetto, un manoscritto, un prodotto agricolo o biologico, un prototipo o qualunque altro risultato concreto e tangibile che rappresenti effettivamente il percorso vissuto dagli studenti e le competenze acquisite durante le fasi progettuali. Inoltre il progetto deve obbligatoriamente essere presentato in partenariato con soggetti pubblici o privati: è questo un modo per intrecciare il mondo della scuola con gli altri attori del territorio, creando un terreno fertile per spingere gli studenti ad osservare da vicino il mondo del lavoro e, viceversa, per spingere i soggetti privati ad interagire con il mondo della scuola".

Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è fissato al 31 ottobre prossimo, con possibilità di invio in forma telematica all’indirizzo pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con indicazione esplicita nell’oggetto della dicitura “SCUOLAB- Azione “Ampliamento dell’Offerta Scolastica/Formativa.

