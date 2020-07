Coronavirus, nessun nuovo contagio in Molise. Al via i test sierologici sulle forze di polizia

Situazione stabile in regione, superata la soglia del 24mila tamponi. Intanto l’Asrem procede allo screening di massa su complessivi 450 operatori delle forze dell’ordine per tracciare la circolazione del Covid e sviluppare strategie mirate di prevenzione

CAMPOBASSO. Stop ai contagi in Molise. La situazione resta stabile sul fronte coronavirus in regione. Processati nelle ultime ore altri 178 tamponi (24.080 quelli totali) da cui non è emerso nessun nuovo caso di Covid.

Attualmente gli infetti sono 9, sui 446 registrati dall’inizio dell’epidemia, 8 trattati a domicilio e una, di fuori regione, ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso.

In quarantena ancora 7 soggetti. Stabile anche il numero dei guariti: sono in tutto 413.

Intanto, l’Asrem annuncia di aver dato il via ai test sierologici per tracciare la circolazione del Covid tra il personale delle forze di polizia.

L’iniziativa coinvolgerà complessivamente 450 operatori. Lo screening di massa, tra alcuni delle categorie più esposte al contagio, “permetterà di raccogliere informazioni molto importanti sul piano epidemiologico – sostengono il direttore generale Asrem Oreste Florenzano e il direttore sanitario Virginia Scafarto -, offrendo un significativo contributo allo studio della patogenesi del Covid e allo sviluppo di strategie mirate di prevenzione”.

Chiaramente chi risulterà positivo al sierologico, presentando anticorpi IgG indicativi del possibile contatto con il virus, verrà sottoposto al test molecolare del tampone per la formulazione della diagnosi certa.

