Riapertura scuole a Campobasso: centrosinistra chiede consiglio monotematico

L’istanza vede come prima firmataria l’ex vice sindaco e attuale consigliera del Partito Democratico, Bibiana Chierchia

CAMPOBASSO. I gruppi consiliari del Partito Democratico e Sinistra per Campobasso hanno chiesto un consiglio comunale monotematico sulla situazione delle scuole cittadine.

La richiesta firmata dai consiglieri Bibiana Chierchia, Alessadnra Salvatore, Antonio Battista e Giose Trivisonno, è stata motivata dalla preoccupazione in relazione ai tempi ridotti in vista della riapertura degli istituti scolastici.

L’istanza, annunciano i consiglieri di centrosinistra, è stata sottoscritta anche dalle altre forze di minoranza in assise consiliare. “È già tardi – affermano - ma è indispensabile che la cittadinanza conosca ogni necessaria misura da mettere in opera da parte dell'amministrazione comunale per garantire la ripresa della vita e della formazione a scuola in presenza e in sicurezza.

