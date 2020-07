Turismo è Cultura, si riparte da Altilia-Sepino: la presentazione del bando

Stamane la conferenza stampa. Toma e Cotugno: “Il Molise è pronto all’accoglienza, nonostante il Covid, a raccogliere i frutti del lavoro svolto negli ultimi due anni”

ALTILIA-SEPINO. Dopo il lancio della campagna social MoliSano, la Regione ha inteso presentare oggi la ‘riedizione’ del bando ‘Turismo è Cultura 2020’, misura ripensata alla luce degli effetti dell’emergenza sanitaria.

E la location non è stata affatto casuale. La conferenza stampa ha avuto luogo presso il sito archeologico di Altilia-Sepino: “Qui dove ci siamo fermati”, hanno dichiarato il governatore Donato Toma e l’assessore al ramo Vincenzo Cotugno.

“Ci eravamo lasciati a gennaio con il paginone del New York Times che ci aveva regalato la ribalta mondiale e ci aveva fatto ben sperare – hanno spiegato - Ma l’arrivo del Coronavirus ha paralizzato le attività, costringendosi a rivedere le nostre previsioni e soprattutto a rimodulare le nostre azioni. Siamo però pronti a ripartire. A raccogliere i frutti del lavoro svolto negli ultimi anni”.

In risposta ai detrattori, Toma ha poi aggiunto: “Fino a due anni fa c’era un vuoto nel settore. Ora la cose sono cambiate e non si tratta di fortuna. Io sono un determinista e ritengo che le cose non accadano mai per caso”.

A fargli da eco Cotugno: “Abbiamo investito tanto sul settore e sulla programmazione perché ci crediamo molto. E oggi ancor più di ieri ci candidiamo ad essere una regione adatta all’accoglienza, nonostante le restrizioni imposte dal Covid”.

La dotazione finanziaria del bando è pari a 2 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014.2020 nell’ambito del Patto perlo Sviluppo del Molise. il finanziamento concesso ai singoli progetti, inizialmente destinato a coprire il 50% dei costi di realizzazione degli stessi, è stato innalzato alla soglia del 70% e le iniziative devono avere un importo minimo di 10mila euro e un massimo di 40mila euro.

A fare gli onori di casa, alla ripresentazione della misura, il sindaco di Sepino Paolo Pasquale D’Anello e la sovrintendente dottoressa Dora Catalano.

