Toma, il Bob Dylan del governo. Show del presidente del Molise che fa cantare anche Conte

Il governatore sul Corsera in versione ‘Quelli della notte’: imbraccia la sua chitarra e intrattiene i ministri. Per lui una menzione speciale nelle cronache dei Cdm convocati in notturna per affrontare i ‘dossier più spinosi’

Una versione affatto inedita di Toma, quella riportata dal Corsera quest’oggi. Di un governatore che imbraccia la sua chitarra e che intona una canzone. Per i molisani non è affatto una novità. D’altronde il presidente non ha mai fatto mistero delle sue passioni.

Ma è la cornice, ovvero il contesto, che rende una sua recente performance pubblica del tutto memorabile. In un articolo, a firma di Tommaso Labate, sono riportate le cronache di alcuni Consigli dei ministri, convocati in notturna per affrontare i dossier più spinosi per il Governo. E se nell’ultimo summit andato in scena per sciogliere il nodo Autostrade, si è distinto il ministro Spadafora che, all’urlo ‘bombaaa!’, ha chiamato i colleghi a raccolta per consumare una lauta colazione, onde incamerare gli zuccheri necessari per tenere alta la concentrazione, la vera guest star della nottata, in cui – in videoconferenza - si cercava l’accordo con le Regioni per dare il via libera alla fase 2 dell’emergenza Covid, è stata proprio Donato Toma.

“Come fosse un personaggio di Quelli della notte di Renzo Arbore, - scrive Labate - il presidente della Regione Molise Donato Toma ruppe il silenzio dal microfono del suo computer con cui era collegato: ‘Vi va se mentre aspettiamo gli altri ministri vi suono qualcosa con la chitarra?’. ‘Sìììììì!’, fu la risposta. E Conte, ricollegandosi al pc per siglare i dettagli dell'accordo sulla ripresa, sorprese molti presidenti di Regione a canticchiare le canzoni che Toma strimpellava”.

Insomma, un’esibizione dai tratti decisamente inconsueti e che conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, la natura istrionica del governatore. Certamente il Molise, in quell’occasione, non sarà rimasto inosservato…e, soprattutto, inascoltato!

