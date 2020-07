Rimpasto di Giunta, summit di Toma con Forza Italia e Lega: lunedì la decisione

Sulla possibile sostituzione di Michele Marone con Quintino Pallante, o sull’ipotesi di retrocessione di Roberto Di Baggio a sottosegretario, sono intervenuti Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Un piccolo caso nazionale, sul quale il governatore esprime la sua posizione

CAMPOBASSO. Un summit con i vertici di Forza Italia e Lega, per mettere sul tavolo richieste e chiarire incomprensioni. E lunedì, con tutta probabilità, la decisione sulla composizione definitiva della Giunta regionale. Che potrebbe vedere Quintino Pallante, di Fratelli d’Italia, sostituire nell’esecutivo l’esterno Michele Marone, in quota Lega. O prendere il posto, ma è meno probabile, dell’azzurro Roberto Di Baggio, ‘retrocesso’ a sottosegretario, visto che Aida Romagnuolo ha detto no, “perché voglio essere libera", a questo incarico.

“Ho programmato una bilaterale, per chiarire con Forza Italia e Lega una serie di questioni di natura politica – le parole di Donato Toma – Come in tutte le maggioranze composte ci sono in atto un confronto politico e una dialettica serrata, sulla composizione di alcune caselle, che però nulla rallentano e nulla tolgono all’attività di governo. Lunedì avremo la conclusione di questa dialettica”.

E se per blindare Di Baggio è intervenuto Silvio Berlusconi, a sostenere la conferma in Giunta di Michele Marone è stato Matteo Salvini. Già da qualche settimana, a partire dalla sua visita in Molise. Così come Giorgia Meloni ha fatto sentire la sua voce per Quintino Pallante. Insomma, una questione che sembra travalicare i confini regionali, diventando un piccolo ‘caso’ nazionale, anche per testare la tenuta dei rapporti tra i tre partiti di centrodestra, in vista dell’appuntamento con le Regionali di settembre.

“Vediamo fino a che punto è un caso nazionale – precisa tuttavia Toma – perché se davvero lo fosse il presidente della Regione non lo deve risolvere, ma lo deve portare sui tavoli nazionali”. Allungando, in questo caso, i tempi della soluzione.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!