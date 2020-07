Sanità e ospedale Covid, Giustini all’angolo

Fonti presidenziali: invece di usare certi toni prenda atto che le sue teorie sono state sconfessate dai fatti



CAMPOBASSO. Donato Toma, sullo scontro con il commissario Giustini in merito al piano Covid del Molise andato in scena in questi ultimi giorni, preferisce non andare oltre. E di rispondere al generale, che dalle colonne di isNews aveva parlato di “ennesima occasione persa per stare zitto”, non ne vuol sapere. Diversamente da fonti a lui molto vicine, che in polemica non scendono, ma una precisazione almeno ci tengono a farla: “Giustini è stato zittito dai fatti, l’ospedale Covid a Larino, come da lui sostenuto a tutti i costi, non si farà. E questo lo sanno a Roma come in Molise. Certo è che il presidente Toma, come ha sempre detto pubblicamente, non ha nulla contro la persona del commissario, ma ha sempre contestato l’utilità e l’efficacia del commissariamento, scindendo le due cose. Certi toni non istituzionali – questa la conclusione - non ci appartengono. Andiamo avanti con la nostra azione di ristrutturazione del sistema ospedaliero, come spiegato dal governatore oggi in Consiglio regionale”.

