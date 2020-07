Promozione del Molise, ‘ma quale spot?’: Toma e Cotugno si smarcano da Micone

Gli esponenti dell’esecutivo negano la condivisione dell’iniziativa promozionale della presidenza del Consiglio regionale, da cui la provincia di Isernia è rimasta delusa. E rilanciano: “La campagna dell’assessorato al turismo è un’altra cosa”

CAMPOBASSO. Il governatore Donato Toma e l’assessore al turismo Vincenzo Cotugno prendono le distanze dall’iniziativa promozionale lanciata dalla presidenza del Consiglio regionale.

Raggiunti da isNews, anche gli esponenti dell’esecutivo commentano il caso dello spot sul Molise che ha ‘indignato’ la provincia di Isernia, per la gran parte oscurata nelle sue peculiarità, dopo le polemiche dei giorni scorsi.

Ed escludendo il ‘dolo’, ossia la possibilità che il presidente Salvatore Micone possa aver intenzionalmente ignorato un territorio, si smarcano.

Con l’ironia che lo contraddistingue, Toma afferma: “A cosa si riferisce? Noi, come giunta, non abbiamo fatto alcun video promozionale”. E aggiunge: “La presidenza del Consiglio regionale ha autonomia nel fare interventi che in realtà non rientrano nella programmazione regionale. Prendiamo la cosa per quello che è: un’iniziativa diversa ed encomiabile, che non penso abbia voluto penalizzare la provincia di Isernia, ma è altro rispetto alla campagna cui sta lavorando l’assessorato al Turismo”.

Sulla stessa scia le dichiarazioni di Cotugno, venafrano doc: “E’ innegabile che il video della presidenza del Consiglio regionale ha dimenticato qualcosa della provincia pentra. Sicuramente si è tratto di una leggerezza da parte di chi l’ha realizzato. Ma non temete – ha chiosato -, la Regione riuscirà a recuperare questo gap in termini di promozione”.

