Apertura uffici postali a Roccamandolfi, braccio di ferro tra amministrazione e azienda

Il sindaco Lombardi invoca il ripristino dei servizi antecedenti il Covid, ma Poste procede con la razionalizzazione

ROCCAMANDOLFI. Botta e risposta tra Poste Italiane e amministrazione di Roccamandolfi sulle aperture degli uffici dell’azienda nel comune pentro.

Con la Spa che ha limitato gli orari d’accesso al pubblico a causa dell’emergenza sanitaria e che ad oggi non intende ripristinare la situazione ante Covid e con il sindaco che, invece, superata la fase critica, invoca un ritorno alla normalità, anche in ordine al contenimento degli assembramenti.

“La paventata regolare erogazione di tutti i servizi postali - afferma il primo cittadino Giacomo Lombardi - è in realtà una chimera, in quanto il protrarsi di lunghe file davanti all’ufficio postale, oltre a creare i ripetuti assembramenti segnalati, che il sottoscritto e il Corpo di polizia municipale non riescono comunque a contenere viste le ridotte dimensioni della piazza antistante le Poste, si riverberano anche sulla gestione dei servizi offerti.

Sono infatti sempre più le persone che decidono di scegliere altri Uffici postali limitrofi – ancora il sindaco - per compiere le ordinarie operazioni allo sportello, non potendo sottrarre intere mattinate all’attività lavorative per stare ‘in fila’ o non riuscendo a reggere fisicamente estenuanti attese ( rese ancora più insopportabili dal caldo estivo).

Lo scrivente, per questo, non può avallare la vostra affermazione (si riferisce a Poste, ndr) sulla mancanza di criticità riscontrate presso il nostro Comune, in quanto le stesse sono continuamente visibili al sottoscritto e a tutta la comunità. Si vuole, pertanto, ribadire come queste scellerate scelte di razionalizzazione del servizio vadano a creare un effetto nefasto anche per l’azienda Poste, in quanto molti cittadini desistono da effettuare movimentazioni o operazioni contabili e finanziarie.

Nel prendere atto del carattere non definitivo delle scelte da voi operate, - conclude Lombardi - sollecito una rivalutazione dei fatti addotti alla luce delle osservazioni sopra illustrate e il realizzarsi di una gestione più attenta alle esigenze del territorio e della collettività.

