Il turismo post-Covid in Molise non decolla, Facciolla non ha dubbi: "C'è poca voglia di rimboccarsi le maniche"

L’estate nel post-lockdown in regione rischia di trascorre nel più completo anonimato per il segretario regionale del PD la responsabilità è da addebitare al governo Toma, carente sotto l’aspetto della programmazione e incapace di rilanciare il settore

CAMPOBASSO. Il segretario regionale del Partito Democratico non ha dubbi: “Quello che manca completamente in Molise è una programmazione dedicata alla cultura, agli spettacoli e al divertimento”. L’affondo di Vittorino Facciolla è rivolto in particolar modo all’assessore regionale delegato Vincenzo Cotugno il quale, dopo aver dato il via libera alla pubblicazione del nuovo bando regionale “Turismo è Cultura” che di fatto ha annullato il precedente, rischia – secondo Facciolla – di compromettere ulteriormente il rilancio del settore sotto l’aspetto della programmazione.

L’esponente politico di San Martino in Pensilis compie un parallelo con la passata legislatura, prendendo come riferimento la manifestazione “Agrisummer Food” che si tenne a Termoli dal 2014 al 2017, che “con un budget risicatissimo ha donato visibilità e affluenza di pubblico alla nostra regione” – ha ricordato Facciolla.

Una tipologia di evento, destinato alla promozione del territorio, che in Abruzzo è realtà proprio in queste settimane, a testimonianza della bontà dell’idea maturata a suo tempo proprio dall’assessorato regionale all’agricoltura guidato dallo stesso Facciolla, che conclude giudicando “inspiegabile il ritardo, la disattenzione, la mancanza di organizzazione, di programmazione di questo governo regionale e di qualche comune che molto probabilmente ha trovato nell' emergenza covid-19 un ottimo pretesto per evitare di rimboccarsi le maniche ed offrire a cittadini e turisti un'estate divertente e sicura”.

