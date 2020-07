Eterne incompiute: la Termoli-Lesina finisce sulla cronaca nazionale

Il controverso progetto al centro dell’attenzione nel programma di approfondimento politico “Quarta Repubblica”, condotto dal giornalista Nicola Porro e in onda domani su Rete 4

TERMOLI. Si parlerà di opere pubbliche in cantiere da anni e mai terminate per intoppi burocratici nel programma di approfondimento politico “Quarta Repubblica” in onda domani su Rete 4.

E tra i progetti controversi e mai realizzati, nonostante se ne parli da tempo, figura anche il raddoppio ferroviario Termoli-Lesina, il cui iter realizzativo si è bloccato in seguito al parere negativo espresso sulla variante di progetto Termoli-Ripalta, presentata dalla Regione Molise, da parte della Commissione tecnica per la valutazione di impatto ambientale. Ne discuteranno gli ospiti in studio, tra cui il Ministro per le politiche del Mezzogiorno Roberto Provenzano, il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia Raffaele Fitto, il responsabile Esteri del Pd Emanuele Fiano,oltre ad Emiliana Alessandrucci, Alessandro Sallusti, Claudio Cerasa, Piero Sansonetti, Francesco Borgonovo, Maria Giovanna Maglie, Daniele Capezzone e Claudia Fusani.

