Alessandro Di Battista in spiaggia a Termoli con Andrea Greco: il leader romano prepara la scalata al Movimento

Un'occasione per rinsaldare ll legame tra il leader del'ala oltranzista dei 5Stelle e l'esponente politico agnonese

TERMOLI. L'esponente dell'ala più radicale del Movimento 5Stelle, Alessandro Di Battista, ha fatto tappa a Termoli dove ha incontrato i portavoce in consiglio regionale e nell'assise civica del comune adriatico. Non è un mistero che Di Battista, dopo il suo ritorno in Italia, ambisca ad ottenere la leadership del Movimento, attualmnete retto da Vito Crimi in seguito alle dimissioni da capo politico di Luigi Di Maio, e per questo si sta preparando alla scalata anche attraverso un tour estivo in tutto lo Stivale, in sordina e senza il clamore mediatico dei primi tempi.

Insieme ad Alessandro Di Battista in spiaggia c'era anche Andrea Greco, che in un post sulla sua pagina facebook ha dichiarato: "Oltre ad essere un amico, Alessandro è un pezzo di storia del MoVimento, uno che ha dato il cuore insieme a tanti altri validissimi colleghi. La mia riconoscenza nei suoi confronti sarà sempre grande" - ha commentato Greco. Parole chiare che denotano il rinsaldarsi dell'alleanza tra un pezzo del Movimento 5 Stelle del Molise e l'esponente politico romano, attualmente fuori dal Parlamento.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!