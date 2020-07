Isernia: asintomatici Covid, manca il percorso ad hoc

Pastore pone la questione, ma Di Lello sgombra il campo: un falso problema

ISERNIA. Lucio Pastore solleva un nuovo problema sanitario: la mancanza di un percorso specifico per i pazienti asintomatici risultati positivi al Covid-19. In un post sul proprio profilo Facebook, il primario del Pronto Soccorso di Isernia pone quella che definisce una “questione generale rispetto al Covid-19. Cominciamo a vedere casi di persone positive al tampone ma asintomatiche, che si presentano in ospedale per altre patologie. Se è una patologia urgente è previsto un percorso specifico, ma se la patologia non è urgente – afferma Pastore - allora non abbiamo alcun percorso per questi pazienti. Può presentarsi un paziente positivo asintomatico con patologia ortopedica, chirurgica, cardiologica o medica che non è urgente ma che, in assenza di trattamento, avrà un peggioramento del suo stato di salute. Fino ad ora non è previsto alcun percorso specifico per questi pazienti. Si spera – chiosa Pastore - che questo problema venga affrontato prima che si determini una nuova emergenza. Il buon senso ci dice che sarebbe necessaria una struttura per questi pazienti, non acuti e senza sintomatologia Covid, ma con tampone positivo”.

Un post che ha suscitato ampio dibattito sui social, anche tra altri professionisti medici. Tra essi, tuttavia, l’anestesista-rianimatore David Di Lello ha espresso perplessità in merito alla problematica posta dal collega. “Se il paziente non è affetto da una patologia che richiede un trattamento ospedaliero urgente – ha scritto Di Lello - mi pare scontato che si debba attendere che si negativizzi. Se, viceversa, è affetto da una patologia che richiede un trattamento urgente indifferibile o differibile verrà sottoposto alle cure del caso. Non mi pare che si ci debba spremere le meningi per pensare ad altro. Se la patologia non richiede un trattamento urgente (indifferibile o differibile) – ha ribadito - allora non si può affermare che se non trattata subito potrebbe essere suscettibile di peggioramento con rischi per i pazienti. Insomma mi pare una contraddizione in termini”.

