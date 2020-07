I commissari approvano il piano 'suggerito' da Roma: Larino e il Vietri restano a mani vuote

Il progetto della rete regionale per l’emergenza Covid, con il Cardarelli Hub di riferimento, è stato formalizzato con decreto a firma del commissario ad acta Giustini, del sub-commissario Grossi e dei vertici Asrem. Sul nosocomio frentano al momento non c'è nessuna certezza neppure in relazione al previsto potenziamento della riabilitazione in quanto manca una stima dei costi

CAMPOBASSO/LARINO. Il dado ormai è tratto: l’eventuale futura emergenza Covid in Molise non sarà gestita dal Vietri di Larino. Nessun Covid Hospital e men che meno un dipartimento di malattie infettive. Il piano di fattibilità inviato dal commissario Giustini al Ministero della Salute è già carta straccia.

Dopo la richiesta di modifiche ai due progetti trasmessi a metà giugno scorso al Ministero della Salute da Regione e struttura commissariale, a distanza di giorni è arrivata la conferma rispetto a quanto era già stato anticipato in una intervista rilasciata alla nostra testata dal governatore Toma: il centro Hub per il Covid 19 resta l’ospedale di Campobasso, con il progetto di adeguamento dei locali ex Hospice adiacenti al presidio di contrada Tappino. Un progetto che, come ha spiegato Toma e come è scritto nero su bianco nella relazione allegata al decreto firmato dal commissario Giustini, dal sub-commissario Ida Grossi e dal vertici Asrem, prevede l’attivazione di 9 posti letto di terapia intensiva e 21 posti in terapia sub-intensiva. Gli altri 5 posti letto di terapia intensiva previsti dall’unico piano sopravvissuto saranno così organizzati: 3 andranno al San Timoteo di Termoli e 2 al Veneziale di Isernia. Il costo dell’operazione ammonta a complessivi 9,2 milioni di euro, stanziati nel decreto rilancio approvato dal Parlamento.

Nota dolente resta proprio l’ospedale di Larino, che sulla carta dovrebbe diventare un centro regionale di riferimento per la riabilitazione di pazienti Covid e non, ma di fatto nella relazione a firma del commissario Giustini manca una stima dei costi necessari per l’organizzazione della struttura.

Si parla di implementazione dei servizi di Adi (assistenza domiciliare integrata), dell’inserimento della figura di infermiere di comunità e dell’attivazione di prestazioni di riabilitazione ambulatoriale con particolare riferimento ai pazienti Covid ma nulla è dato sapere delle risorse utili per reclutare personale e attivare posti letto. Il timore che dietro gli annunci e le promesse non ci sia nulla di concreto, è realistico, alla luce di quanto è accaduto in questi mesi al culmine dei quali, nonostante le richieste di 120 sindaci e le due mozioni approvate a maggioranza del consiglio regionale, si è andati in tutt’altra direzione; elemento che ha finito per screditare ulteriormente gli organi politici eletti dai cittadini.

