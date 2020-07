Gal Molise Rurale, prorogati i tre bandi per gli aiuti alle imprese e allo sviluppo locale

Nuova scadenza per la presentazione delle domande fissata al 14 agosto prossimo

CAMPOBASSO. Prorogata al 14 agosto 2020, per motivi tecnici, la presentazione delle domande per l’accesso ai tre bandi del Gal Molise Rurale finalizzati ad aiutare le imprese e lo sviluppo locale.

Gli avvisi, pubblicati sul BURM n. 46 del 16/05/2020, puntano al rafforzamento delle economie rurali, alla valorizzare delle conoscenze e delle produzioni locali, alla nascita di nuove imprese.

L’attuazione dei tre bandi – spiegano dal Gal - potrà contribuire a migliorare la qualità della vita delle comunità locali e, in particolare, a rivitalizzare il mercato del lavoro nelle aree rurali per i giovani, le donne e i disoccupati.

Previsti aiuti a fondo perduto per l’avviamento di nuove imprese per attività extra-agricole, fissato in:

- 20mila euro nel caso di nuova impresa localizzata in aree montane

- 30mila euro nel caso di nuova impresa localizzata in aree non montane

Il bando è rivolto a persone fisiche, a imprese che vogliono diversificare, avviare un nuovo ramo d’impresa, e a Cooperative di Comunità.

Per gli imprenditori agricoli, invece, è previsto un contributo a fondo perduto del 60% su un investimento massimo di 80mila euro per il miglioramento e lo sviluppo di attività extra agricole.

Gli stessi contributi sono previsti contributi anche per PMI e Cooperative di comunità esistenti per il sostegno agli investimenti funzionali al miglioramento e allo sviluppo di attività extra agricole.

Per tutte le informazioni www.galmoliserurale.it

