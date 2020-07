Monteroduni, si torna al voto: il Consiglio di Stato annulla definitivamente le elezioni

Cade il sindaco Custode Russo. Integralmente condivise le tesi degli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano

ROMA. Il Consiglio di Stato scrive la parola fine sul tribolato caso delle elezioni comunali di Monteroduni del 26 maggio 2019. Una tornata elettorale che aveva visto prevalere di un solo voto la lista del sindaco uscente di Custode Russo su quella capeggiata da Nicola Altobelli, al termine di una lunga nottata di contestazioni.

Ora i giudici di Palazzo Spada hanno accolto definitivamente il ricorso degli avvocati Massimo Romano, Pino Ruta e Margherita Zezza. Come spiegato da una nota dei tre legali, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti dal sindaco di Monteroduni e dagli altri consiglieri di maggioranza e confermato la sentenza del Tar Molise che aveva annullato le elezioni comunali, rilevando insanabili vizi del procedimento elettorale.

I giudici amministrativi hanno, infatti, integralmente condiviso le argomentazioni degli appellati, appartenenti alla lista sconfitta con un solo voto di scarto, i quali si erano rivolti agli avvocati Ruta, Zezza e Romano per far valere le loro ragioni e impugnare l’esito delle urne per le conclamate irregolarità rilevate nello svolgimento delle elezioni.

"Le tesi degli avvocati Ruta, Zezza e Romano hanno dapprima trovato condivisione da parte del Tar Molise, che nel novembre scorso aveva già annullato le elezioni, e successivamente anche da parte dei giudici di Palazzo Spada i quali, dopo aver disposto una verificazione istruttoria, con l’articolata sentenza depositata questo pomeriggio - si conclude il comunicato - hanno scritto la parola fine al mandato del sindaco Russo e della sua compagine".

