Scuola sicura, appello a Toma: più fondi e più assunzioni

Nell’ordine del giorno approvato all’unanimità nella seduta monotematica del Consiglio regionale. Si programma la ripresa delle attività scolastiche in presenza, dopo l’emergenza Coronavirus e il lockdown

CAMPOBASSO. Una scuola più sicura in Molise e più ore scuola, nel periodo Covid e post Covid, anche con il potenziamento del personale scolastico.

Dal Consiglio regionale, oggi riunito in seduta monotematica sul tema della scuola, è arrivato l’invito al governatore Donato Toma a perorare, in seno alla Conferenza Stato-Regioni e in riferimento al Ministero dell’Istruzione, anche d’intesa con la Direzione scolastica regionale, nuovi criteri di riparto dei fondi nazionali, affinché possa essere assegnato al Molise maggiore ‘organico aggiuntivo’. In particolare chiedendo la valorizzazione di indicatori che fotografano tendenze allo spopolamento, riducendo l’impatto del criterio demografico.

Richiesta contenuta nell’ordine del giorno approvato oggi all’unanimità dal Consiglio regionale, riunito nel pomeriggio in seduta monotematica sulla scuola. Ordine del giorno presentato dal capogruppo dem Micaela Fanelli, con i consiglieri del M5s Primiani e Manzo, oltre che dal neo sottosegretario Roberto Di Baggio e dai componenti del cosiddetto Polo civico Aida Romagnuolo e Armandino D’Egidio.

Nel documento si chiede anche a Toma di effettuare il monitoraggio degli edifici scolastici, in modo complementare rispetto al Governo bazionale, e destinare ulteriori risorse, dovute alla riprogrammazione dei fondi Por Fse 2014-2020 causa emergenza Covid-19, per la valorizzazione dell’ateneo Molisano, prevedendo la riduzione dei costi per tutti gli studenti molisani, in base al reddito, e per coloro che, nel riorganizzare la loro vita post pandemia, sceglieranno di tornare a studiare nel Molise. Chieste anche la riforma del settore della formazione professionale e l’attivazione di un tavolo regionale operativo.

Alla fine della riunione la Conferenza dei capigruppo, che ha condiviso la proposta del presidente del Consiglio Salvatore Micone, di sospendere dal 10 agosto al 4 settembre i lavori.

