Venezuelani positivi al Coronavirus, chiuso il campus estivo frequentato dai bambini

Attesa per i tamponi processati nella giornata di oggi dall’Asrem, che sta cercando di individuare i contatti dei venezuelani, per circoscrivere il focolaio

CAMPOBASSO. Venezuelani positivi al Coronavirus, chiuso in via precauzionale il campus estivo frequentato da un bambino sudamericano risultato infetto dall’esame con il tampone. Attesa per l’esito dei test a cui sono stati chiamati a sottoporsi i minori che hanno frequentato la struttura e i loro genitori.

C’è preoccupazione a Campobasso, dopo che nella giornata di ieri è stata diffusa la notizia di tre venezuelani positivi al Covid-19. Si tratta di tre componenti della famiglia di 5 persone, che da una decina di giorni è ospite di un locale della chiesa di Sant’Antonio di Padova. Sudamericani arrivati in città dopo aver partecipato a un percorso religioso, con tappa in Serbia.

Asrem al lavoro per cercare di individuare tutti i contatti avuti in questi giorni dai venezuelani, in modo da circoscrivere il focolaio. Individuato proprio mentre l’andamento dell’epidemia a Campobasso e in Molise stava nettamente migliorando, con assenza di casi già da diversi giorni.

(Seguono aggiornamenti)

