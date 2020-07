Molisano aggredito perché gay, Campobasso è città libera da ogni discriminazione

In Consiglio comunale il voto della mozione del centrosinistra. Seduta in diretta streaming, in cui si è parlato anche del Cis e della raccolta differenziata

CAMPOBASSO. Campobasso, città libera di ogni forma di discriminazione, condanna l’omotransfobia. E’ quello che prevede la mozione, di iniziativa dei consiglieri del Pd e de La Sinistra, approvata oggi dal Consiglio comunale, con 23 voti a favore e 1 astenuto, il capogruppo di Forza Italia Mimmo Esposito.

Mozione che esprime la solidarietà del Consiglio Comunale e della città di Campobasso nei confronti del ragazzo molisano, brutalmente aggredito a Pescara perché gay, e nei confronti “di tutti coloro che, per ragioni legate all'orientamento sessuale, continuano ad essere vittime di violenza fisica, verbale e psicologica”.

“E’ un atto di solidarietà verso un nostro concittadino che ha subito senza alcun motivo un atto di violenza e di intolleranza fuori regione – le parole del sindaco Roberto Gravina - Troviamo anche giusto che, qualora dovesse accadere un episodio simile nella nostra città, il Comune dovrà costituirsi parte civile in una situazione del genere. L’adesione alla rete degli enti locali contro le discriminazioni, Re.A.Dy, come da emendamento da noi proposto e approvato dal Consiglio, verrà approfondita nella commissione competente per poterne discutere anche con le associazioni presenti sul nostro territorio. Sono sempre più convinto – ha aggiunto - che una società in sofferenza è una società che tira fuori i suoi istinti più infimi, e per questo dobbiamo essere pronti a combattere e denunciare fenomeni del genere, anche attraverso una dialettica sociale che induca la gente a pensare meno di pancia e più di testa.”

Il voto nella seduta di oggi del Consiglio comunale di Campobasso, trasmessa in streaming, anche se svolta ancora in videoconferenza per permettere di adempiere all’obbligo di pubblicità delle riunioni, come ha precisato il presidente del Consiglio Antonio Guglielmi. Tutti potranno così assistere alla riunione dell’assise civica, senza necessità di autorizzazioni, direttamente dal proprio dispositivo (computer, tablet o smartphone) e, soprattutto, senza che ciò possa in qualche modo compromettere la tenuta del sistema a causa di un numero eccessivo di collegamenti.”

La diretta streaming alle riunioni in videoconferenza del Consiglio comunale e, dalla prossima settimana, delle Commissioni consiliari è disponibile, nel portale dedicato, all’indirizzo https://www.consigli.cloud/campobasso/Live.aspx.

Nella riunione di oggi si è parlato anche del Cis Molise, con il sindaco Roberto Gravina che ha risposto a un’interrogazione della dem Alessandra Salvatore. “Come noto – ha spiegato Gravina - il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la città di Campobasso, prevede due interventi: strada interpoderale Santo Stefano e Sistema di mobilità per il centro storico. Riguardo all’avanzamento, il primo intervento è in fase conclusiva, ragion per cui si prevedono tempi abbastanza limitati per la procedura di gara. Invece, rispetto all’intervento del centro storico, la procedura è in fase preliminare posto che il rilascio dei necessari pareri utili alla verifica di fattibilità è ancora in corso”.

Ma si è parlato anche di raccolta differenziata e del sistema di tipo porta a porta misto avviato in alcuni quartieri cittadini.

“Nonostante le corpose risorse a disposizione – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Simone Cretella - il sistema è stato avviato soltanto nelle contrade, nel centro storico, zona Colle dell’Orso e quartiere Cep, lasciando la restante parte della città (Zona industriale, quartieri S.Giovanni, Vazzieri e l’intero centro) con il sistema di raccolta di “prossimità” mediante cassonetti stradali, che si intende rimuovere”.

Per quanto concerne l’estensione del servizio alla restante parte della città (all’incirca 10mila utenze), ha aggiunto l’assessore, né la Sea, né il Comune di Campobasso dispongono di risorse economiche dedicate da destinare ai necessari investimenti, anche se c’è l’intenzione di coprire entro il 2021 l’intera città.

