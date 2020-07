Stefania Tomaro alla guida della Sea. Per lei 40mila euro e l’obiettivo di potenziare la differenziata

Oggi la presentazione del nuovo amministratore unico della società in house del Comune di Campobasso. Ridotti i costi della governance, rispetto al precedente cda da 76mila euro l’anno. Obiettivo della municipalizzata anche la gestione dei parcheggi a pagamento

CAMPOBASSO. Lavorerà con l’obiettivo di potenziare la raccolta differenziata a Campobasso, dando l’avvio al nuovo corso della Sea, che alla scadenza dell’attuale concessione tornerà a gestire anche i parcheggi a pagamento a Campobasso, secondo l’intenzione dell’amministrazione di Palazzo San Giorgio.

“Per la prima volta è una donna a guidare la nostra municipalizzata – ha detto il sindaco di Campobasso Roberto Gravina nella conferenza stampa di presentazione dell’amministratore unico della Sea, Stefania Tomaro – tra i 40 candidati l’abbiamo scelta sulla base del curriculum che ha presentato. C’è poi l’elemento in più, che pur avendo una grande esperienza anche fuori del Molise, è di Campobasso, quindi conosce il territorio e risiederà qui”.

Avvocato, esperta della materia, con incarichi simili anche alla municipalizzata di Bologna, Stefania Tomaro sarà in carica per tre anni, riceverà un compenso annuo di 40mila euro, che avrà degli incrementi al raggiungimento degli obiettivi prefissati, del 10% nel primo anno, del 15% al secondo anno e del 20% nel terzo anno.

“Ma risparmieremo rispetto al precedente Cda, composto da un presidente e da due consiglieri”, ha aggiunto il sindaco. Consiglio di amministrazione che aveva un costo di 76mila euro l’anno. La battaglia sostituire il cda con un amministratore unico il M5s l’aveva lanciata durante la campagna elettorale, proprio all’insegna della riduzione dei costi.

Il cambio di governance è stato possibile, ha aggiunto Gravina, anche perché il precedente sindaco Antonio Battista, proprio su richiesta dei Cinque Stelle, nelle more del nuovo avviso ha prorogato l’incarico al precedente ‘direttivo’ guidato da Stefano Sabatini per sei mesi, fino a dicembre 2019. Questo non ha impedito la presentazione di un ricorso, che dovrà essere valutato. Nei giorni scorsi, dopo la prima assemblea, Stefania Tomaro ha assunto la guida della Sea e degli 80 dipendenti della società in house del Comune di Campobass.

“Dopo il primo step, quello della fotografia dello stato attuale – ha chiarito Tomaro – si lavorerà sull’obiettivo del potenziamento del servizio della raccolta differenziata”. Le nuove aree da coprire il centro murattiano e la zona industriale, Servono ovviamente fondi, si calcola dai 500 ai 700mila euro l’anno la spesa necessaria, con il Comune di Campobasso che ha appena battuto cassa alla Regione.

“Nei giorni scorsi ho scritto al governatore Donato Toma – ha rimarcato ancora Gravina - anche in considerazione alla rimodulazione, fatta dalla Regione, dei Fondi sviluppo e coesione. Mi auguro che nel riparto non venga tenuto indietro il Comune di Campobasso”.

Carmen Sepede

