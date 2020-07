Vacanza gratis a Filignano, buona la prima: turisti soddisfatti e pronti a tornare in Molise

Terminata la prima settimana dell’iniziativa finalizzata ad attrarre visitatori sul territorio. Domani nuovi arrivi da tutta Italia

FILIGNANO. Buona la prima per l’iniziativa dei soggiorni gratis a Filignano finalizzata ad attrarre visitatori sul territorio. Dopo il progetto lanciato dal comune di San Giovanni in Galdo, anche il piccolo centro della provincia pentra – su input del consigliere comunale Daniele Di Meo in collaborazione con l’hotel Le Ginestre - si è attivato in tal senso, riscuotendo – a quanto pare – discreto successo.

Il paese ha accolto in questi giorni i primi 14 turisti, provenienti da Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Basilicata e Campania. Sono stati offerti loro: camere, colazione e guide locali.

Ad organizzare il programma proprio il consigliere Di Meo, il quale ha illustrato all’Ansa alcuni dettagli dello stesso, commentando l’iniziativa: "E' molto impegnativo - ha detto - ma sta dando risultati. Abbiamo fatto un'escursione per vedere una parte dei 120 km di muretti a secco e i 40 tholos, una visita ai borghi rurali di Filignano come Cerasuolo, con il Museo della Guerra, Borgo Valle, con il Museo della Civiltà Contadina". I turisti hanno visitato anche il Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, Agnone, Scapoli, Pietrabbondante e Sepino. "Hanno apprezzato moltissimo la cucina e soprattutto il caciocavallo". A Filignano hanno pure incontrato l'assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno.

Tutti sono rimasti soddisfatti, tanto che si sono detti disposti a tornare. "Qui è un paradiso, - hanno dichiarato sempre all’Ansa - torneremo forse già ad agosto a spese nostre".

La loro esperienza è agli sgoccioli: domani partiranno e altri 15 turisti prenderanno il loro posto.

