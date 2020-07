Più moderni e meno inquinanti: anche in Molise i nuovi treni ibridi

Il progetto di Trenitalia finalizzato a migliorare la circolazione ferroviaria, con mezzi in grado di percorrere anche le linee non elettrificate

CAMPOBASSO. Treni meno inquinanti, più efficienti e più comodi. Arriveranno anche in Molise i convogli ‘ibridi’ con tre o quattro carrozze passeggeri.

Un progetto finalizzato a migliorare la circolazione ferroviaria nel Sud, con Trenitalia che ha investito circa 960 milioni di euro per il rinnovo della ‘flotta’ regionale nelle regioni, come il Molise, in cui l’elettrificazione della rete ferroviaria non è stata ancora completata.

Saranno 135 i nuovi treni in circolazione in Italia, tutti equipaggiati con motori di ultima generazione per linee non elettrificate, con pantografo per linee elettrificate e con batterie per percorrere l'ultimo miglio su linee non elettrificate evitando cosi' l'uso del carburante e le relative emissioni in prossimità dei centri abitati.

Un progetto che ha coinvolto anche la Bei, la cosiddettà ‘Banca del clima’, per potenziare il servizio ferroviario investendo anche nella lotta ai cambiamenti climatici.

