Il declino del Molise: dal 2001 ad oggi persi oltre 21mila abitanti. 3400 in meno solo nell'ultimo anno

Il trend dello spopolamento ha registrato nell'ultimo anno un'impennata preoccupante e negli ultimi 20 anni è come se fosse scomparsa una città come Isernia. Il segretario della Cgil Molise Paolo De Socio, in riferimento ai dati resi noti dall'Istat, commenta: "E' impensabile che il governo regionale si occupi solo di nomine, poltrone e distribuzione di fondi a pioggia"

CAMPOBASSO. "La notizia della firma dell’accordo tra la il governatore Toma e il Ministro per il Sud Provenzano, è senz’altro un buon segnale nello scenario preoccupante che interessa il nostro territorio". E' il commento del segretario generale della Cgil Molise Paolo De Socio, che in una nota giudica un fatto positivo lo stanziamento di "90 milioni di euro da impiegare per affrontare l’emergenza scolastica e permettere l’avvio dell’attività didattica in presenza, per il sostegno alle piccole e medie imprese, per il sostegno all’occupazione e per il rilancio delle attività turistiche, sportive culturali".

"Prendiamo anche atto - continua De Socio - della nomina da parte del governo nazionale del Commissario straordinario per il sisma 2018. Incarico conferito, nelle scorse settimane, al presidente Toma che determinerà la disponibilità di 39 milioni di euro da gestire nel breve periodo per lavori di messa in sicurezza di edifici pubblici e privati e interventi nei Comuni dove sono stati riconosciuti danni derivanti dall’evento tellurico dell’estate 2018".

"La Cgil Molise - incalza il segretario - in diverse fasi interlocutorie ha chiesto, dopo la definizione di un protocollo che sancisca finalmente in maniera precisa il livello delle relazioni sindacali, che si stipuli un patto per il lavoro, per la ripresa e per lo sviluppo della nostra regione. Non è più tempo del valzer delle nomine e del balletto degli assessori. L’allarme demografico lanciato dai ricercatori dell’Istat che hanno denunciato una perdita di 18mila abitanti dal 2001 al 2019 e quasi 3400 nel passaggio dal 2018 al 2019 impone una seria riflessione sul futuro della nostra entità regionale.

Le pratiche incomprensibili della politica regionale proposte dalla maggioranza negli ultimi mesi devono terminare. I cittadini molisani - sostiene De Socio - sapranno giudicare, a tempo debito, cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto per la nostra regione. Ma ora, aldilà degli sterili tatticismi e delle tediose polemiche, c’è bisogno di rilanciare un patto diffuso tra le migliori menti ed energie molisane che guardi nell’immediato alla sopravvivenza del nostro tessuto produttivo e sociale e in prospettiva allo sviluppo del nostro Molise".

La Cgil richiama l’opportunità di utilizzare al meglio le risorse evitando inefficaci distribuzioni a pioggia e rivendica la necessità di un programma di sviluppo condiviso con le parti sociali capace di definire i contorni di interventi efficaci che possano avviare una nuova stagione per l’intera regione. Un protocollo che dovrà essere presidiato e che dovrà guardare sicuramente agli interessi diffusi dei cittadini, dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani, degli studenti e anche delle imprese e di tutto il tessuto produttivo molisano.

"Il sindacato - conclude Paolo De Socio - è pronto a lavorare in questa direzione".

