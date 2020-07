Coronavirus, Roma approva il piano Toma-Giustini: previsti 9 milioni di euro per 14 posti letto di terapia intensiva

Tutto confermato: il Cardarelli sarà Hub per il Sars-Cov2 con 9 posti letto in più di terapia intensiva. L'intervento complessivo che coinvolge anche Isernia e Termoli verrà finanziato con 9 milioni di euro. Un impegno di spesa che sembra spropositato rispetto a quanto accaduto nel vicino Abruzzo dove con 11 milioni di euro è stato realizzato un vero e proprio ospedale Covid dotato di 181 posti letto

CAMPOBASSO. Così’ come avevamo anticipato in un articolo pubblicato nei giorni scorsi sulla nostra testata, dopo la firma del decreto commissariale con cui è stato approvato il piano per l’emergenza Covid, il Ministero della Salute, che aveva inizialmente bocciato i due progetti alternativi trasmessi a metà giugno, ha ora approvato il nuovo piano suggerito al governatore Toma e al commissario Giustini.

Il Cardarelli sarà dunque centro hub di una rete di ospedali attrezzati per affrontare una eventuale seconda ondata del coronavirus. Si lavora per realizzare il progetto nei tempi previsti dal governatore: 3-4 mesi al massimo. Al Molise andranno 9,2 milioni di euro. Oltre al potenziamento del Cardarelli con la previsione di 9 posti letto aggiuntivi di terapia intensiva e 21 in sub-intensiva, a Termoli e Isernia ci saranno rispettivamente 3 e 2 posti letto in più di terapia intensiva, con potenziamento del pronto soccorso; a Larino previsto il centro di riabilitazione dei pazienti guariti dal Covid.

L'impegno finanziario di 9 milioni invesititi per lo più nell'attivazione di 14 posti letto di terapia intesniva, oltre ai 21 in sub-intensiva al Cardarelli, sembra spropositato se si paragona a quanto è invece avvenuto nel vicino Abruzzo, dove con 11 miloni di euro è stato realizzato un vero e proprio ospedale Covid dotato di ben 181 posti letto.

In tutto questo resta il forte malcontento in virtù del venir meno dell’impegno chiesto da circa 120 sindaci e dal consiglio regionale che in ben due occasioni ha approvato a maggioranza la proposta di istituire un Centro Covid regionale e successivamente un dipartimento extraregionale di malattie infettive al Vietri di Larino. Non sarà realizzato nulla di tutto questo ed è forte il sentimento di rabbia e sconforto soprattutto in Basso Molise.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!