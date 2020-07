Amministrative 2021, il Movimento Cinque Stelle di Isernia accelera: online la bozza di programma elettorale

Il gruppo pentastellato pentro è già al lavoro per elaborare la piattaforma programmatica da presentare in occasione delle prossime elezioni comunali. Chiesta la partecipazione dei cittadini

ISERNIA. Il Movimento Cinque Stelle di Isernia schiaccia sul pedale dell’acceleratore e mette online la bozza di programma elettorale 2021-2026.

Un documento elaborato da un ristretto gruppo di lavoro, aperto però ai contribuiti e alle idee che i cittadini vorranno lanciare ed inserire.

La bozza sviluppa svariati temi: dalla sanità e dalle iniziative sociali – sotto l’hashtag #nessunodeverimanereindietro – alla cultura, all’ambiente e allo sviluppo economico. Trattate con particolare riguardo le questioni inerenti all’edilizia cittadina e al patrimonio immobiliare pubblico: si insiste sulla revoca in autotutela dii progetti di finanza privati per l’ampliamento del cimitero; ci si impegna per la pronta ristrutturazione della piscina comunale e del sito dell’Acqua Sulfurea; per il ritorno dell’università a Palazzo Orlando e per lo spostamento della stazione ferroviaria fuori dal centro cittadino.

Queste solo alcune delle idee già buttate giù, improntate – come recita la premessa – sui principi basilari della legalità, della trasparenza, della partecipazione attiva e del perseguimento dell’interesse esclusivo della collettività.

Nelle prossime settimane la bozza del programma elettorale sarà a disposizione anche durante gli appuntamenti in piazza già programmati e presso l’InfoPoint di via Molise a Isernia.

“D’ora in avanti – affermano gli attivisti pentri - ci sarà bisogno del contributo di chiunque voglia partecipare attivamente: intendiamo offrire una costante opportunità di dialogo e di confronto, per ascoltare e recepire le istanze che potranno essere inserite nel programma amministrativo della città.

Assistiamo continuamente ai balletti sui nomi di ipotetici candidati sindaci ma nulla che riguardi i reali interessi della città: rinnoviamo, quindi, il nostro invito a partecipare sia ai singoli cittadini sia ai comitati, alle associazioni, alle rappresentanze di categoria, al fine di costruire un percorso condiviso e dare una prospettiva di concreto sviluppo per gli anni a venire. Costruiamo insieme il futuro della nostra Città #Isernia2021”.

