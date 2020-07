Assegno universale per i figli a carico, Federico: “Primo passo verso un nuovo welfare familiare”

Il portavoce 5Stelle alla Camera commenta positivamente l’approvazione unanime da parte dell’aula di Montecitorio, della norma che prevede il sostegno economico ai figli, dal settimo mese di gravidanza fino al 21esimo anno di età

CAMPOBASSO. Il parlamentare 5Stelle Antonio Federico commenta l’approvazione alla Camera dei deputati della proposta di legge delega che istituisce l'assegno unico universale per le famiglie con figli.

Secondo il portavoce molisano si tratta di “uno strumento utile ed efficace che consentirà di affrontare la genitorialità in modo più sereno. Il beneficio economico spetterà a tutti i nuclei familiari con figli minorenni, sarà proporzionato al reddito e sostituirà tutte le misure già esistenti a sostegno delle famiglie, aiutando madri e padri con un unico strumento, ma più efficace e a carattere permanente”.

“Il beneficio – spiega Federico - decorrerà dal settimo mese di gravidanza fino al 18° anno del figlio, ma potrà essere erogato (con importo più basso) fino al 21° anno di età nel caso il figlio studi, si stia formando professionalmente, stia facendo un tirocinio, sia in cerca di lavoro o svolga il servizio civile universale. Per i figli successivi al primo, l’assegno sarà maggiorato.

E sarà maggiorato dal 30 al 50% per ogni figlio con disabilità, in modo proporzionale alla gravità della disabilità, erogato anche oltre il 21° anno di età, fino a quando il figlio sarà a carico dei genitori.

Inoltre – aggiunge il parlamentare - non sarà considerato per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali per i figli con disabilità. L’assegno, inoltre, sarà totalmente compatibile con il reddito di cittadinanza: ora – continua Federico - il provvedimento passa al Senato e poi il governo dovrà definirne i dettagli attraverso i decreti attuativi”.

Per il deputato 5Stelle “è cominciato un fondamentale percorso di riscrittura del welfare familiare e presto il Parlamento inizierà l’esame del Family Act già approvato in Consiglio dei ministri. L’obiettivo è consegnare all’Italia un pacchetto di misure che sostenga le famiglie in modo stabile, migliori la conciliazione vita-lavoro, soprattutto per le donne, preveda misure di contrasto alla povertà educativa e una crescita armoniosa dei bambini” – conclude Antonio Federico.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!